Le procès de tir de Tory Lanez révèle des détails surprenants sur la blessure de l’étalon Megan Thee

Le monde a enfin un aperçu de ce qui s’est passé la nuit où Megan Thee Stallion a reçu une balle dans les pieds après avoir quitté une fête à la maison chez Kylie Jenner. Les fans se souviennent d’avoir vu une vidéo du rappeur « Savage » boitant après la voiture dans laquelle elle conduisait avec son collègue rappeur Tory Lanez, un ami, et un agent de sécurité a été arrêté. À l’époque, Stallion aurait déclaré à la police qu’elle avait été touchée par une vitre. Elle a admis plus tard qu’elle avait menti de peur que si elle disait à la police qu’elle avait été abattue, et nommait Lanez comme tireur, qu’il serait potentiellement blessé par la police.

L’incident s’est produit au milieu du meurtre de George Floyd, provoquant des conversations sur la brutalité policière contre des hommes noirs non armés. Maintenant, la déposition au tribunal révèle des détails cinglants sur la nuit fatidique. Dét. LAPD Ryan Stogner a témoigné lors d’une audience préliminaire le mardi 14 décembre.

TMZ rapporte que Megan lui a dit que Lanez était en état d’ébriété le soir en question. Avant l’incident en question, une dispute s’est ensuivie entre Lanez, Stallion et l’ami de Stallion, Kelsey. Lanez et Stallion auraient eu une relation intime, ce qui a bouleversé Kelsey car elle aimait aussi Lanez. Kelsey aurait dit à Stallion qu’elle l’avait « dérobée ».

À un moment donné dans la voiture pendant la dispute, Lanez aurait crié « Danse salope, danse! » tout en tirant des coups de feu au sol près des pieds de Stallion, la blessant par la suite. Il se serait excusé auprès de Kelsey lors d’un appel en prison et aurait déclaré aux enquêteurs qu’il essayait « de protéger sa fille ».

Dét. Stogner a également déclaré sous serment que Stallion lui avait dit que Lanez s’était excusé et l’avait suppliée de ne pas dire qu’il était le tireur. Il lui aurait offert de l’argent pour le silence parce qu’il était en probation. Il y avait aussi des rumeurs à l’époque selon lesquelles Lanez pourrait être expulsé vers son pays natal, le Canada.

Le juge à l’audience a suffisamment entendu et procède à un procès. Le procès doit commencer le 13 janvier. Lanez fait face à un chef d’agression avec une arme à feu semi-automatique d’une manière qui a causé de graves blessures corporelles, et un chef d’accusation de port d’une arme dissimulée et non enregistrée. Il a plaidé non coupable.