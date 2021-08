Le procès de Vanessa Bryant avec maman prend une tournure étrange

in

La mère de Vanessa Bryant a déposé une plainte contre elle à la fin de l’année dernière. Dans un rapport troublant et détaillé, Sofia Laine a allégué qu’on lui devait de l’argent pour les services de garde d’enfants qu’elle avait fournis au fil des ans à ses petits-enfants.

Selon Laine, l’ancienne légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant a promis de prendre soin d’elle à vie. À son décès, Vanessa l’aurait expulsée de la maison dans laquelle elle vivait et aurait refusé de la dédommager correctement pour les services rendus.

Les accusations que Laine a finalement portées contre sa fille étaient très laides et ont suscité une réponse immédiate de Vanessa.

Malgré une tonne de réactions, principalement de la part de personnes perturbées par l’idée qu’une mère poursuive sa fille, Laine a persisté. En fait, elle a doublé. Dans une interview désormais tristement célèbre, elle a expliqué en détail pourquoi elle avait choisi ce plan d’action particulier.

Heureusement, la semaine dernière, une résolution semble avoir été atteinte. Selon TMZ, Vanessa a choisi de régler le litige avec sa mère. La procédure est officiellement terminée.

Bien que les termes du règlement n’aient été divulgués par aucune des parties, il s’agissait clairement de quelque chose que les deux parties ont trouvé raisonnable.

Entre une rencontre récente particulièrement étrange avec Derek Fisher et le fait d’avoir été accusé de mentir lors du discours d’intronisation au Temple de la renommée de Kobe, Vanessa a eu quelques mois difficiles. Espérons que ce développement le plus récent marque le début d’une période plus paisible pour la matriarche de la famille Bryant.

