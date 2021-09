Le procès d’Enrique Guzmán contre Frida Sofía n’a pas eu lieu au Mexique : avocat

Le représentant légal de Frida sofia a révélé qu’ils attendaient de résoudre certaines procédures bureaucratiques afin que son client puisse témoigner à Miami contre son grand-père.

« En ce qui concerne la plainte que nous avons présentée, nous attendons que le bureau du procureur général s’appuie sur le consulat de Miami pour témoigner de Frida ; nous y voilà, dans un processus bureaucratique mais en train d’avancer ».

Xavier Oléa Il avait annoncé en juillet de cette année que son client porterait plainte contre sa mère, Alejandra Guzman et son grand-père, Enrique Guzman, pour les délits de violences familiales, de corruption de mineurs et d’abus sexuels.

Frida Sofia et Enrique Guzman. (Instagram.)

Le représentant légal de Frida a souligné que ce seront le parquet et un juge de contrôle qui détermineront si ces crimes sont ou non ceux à poursuivre. De l’avis de Xavier OléaMalgré le fait que ces crimes aient été commis il y a plus de 25 ans, ils n’ont pas été prescrits et sont toujours en vigueur.