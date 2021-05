Le procès d’Epic Games a été secrètement conduit par Microsoft, dit Apple

Le procès d’Epic Games a pris une tournure fascinante cette semaine quand Apple a suggéré que Microsoft pourrait être le véritable moteur de l’affaire antitrust.

La société de Cupertino est allée jusqu’à demander que le témoignage d’un témoin Microsoft soit écarté au motif que Lori Wright, l’exécutif de Xbox, n’est pas un véritable tiers …

Rapports Bloomberg.

Apple Inc. a injecté un nouveau niveau d’intrigue dans son âpre combat judiciaire avec Epic Games Inc., suggérant que le fabricant de Fortnite agissait comme un cheval de traque pour Microsoft Corp. et retenait des preuves.

Le fabricant d’iPhone a porté ces accusations mercredi soir dans un dossier demandant à un juge de rendre une conclusion défavorable en matière de crédibilité contre Lori Wright, une dirigeante de Xbox qui a témoigné au procès au nom d’Epic. Cela signifierait que le juge pourrait ignorer son témoignage.

Apple a demandé une telle décision plus tôt, mais a augmenté ses accusations dans le nouveau dossier. «Un observateur raisonnable pourrait se demander si Epic sert de cheval de bataille pour Microsoft», a déclaré Apple. «Microsoft s’est mis à l’abri d’une découverte significative dans ce litige en ne comparaissant pas en tant que partie ou en envoyant un représentant de l’entreprise témoigner.»