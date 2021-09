Le procès des Duggar Sisters en Arkansas sur les allégations du frère Josh Duggar pourrait être porté devant les tribunaux cette année

Le procès fédéral des sœurs Duggar Jill Dillard, Jessa Seewald, Jinger Vuolo et Joy-Anna Duggar intenté contre la ville de Springdale, Arkansas il y a plus de quatre ans, pourrait enfin être jugé en décembre. Les sœurs ont poursuivi la ville et le comté de Washington, dans l’Arkansas, pour la publication en 2015 de détails sur l’enquête policière sur les agressions sexuelles commises par leur frère Josh Duggar sur des jeunes filles entre 2002 et 2003. L’affaire est en cours car Josh attend maintenant son procès pour des accusations fédérales de pédopornographie en un cas distinct.

Le procès des sœurs Duggar devait commencer le 20 septembre, mais a été reporté au 9 décembre, a rapporté KNWA/KFTA en mai. Ils ont déposé une plainte à Fayetteville en mai 2017. Lorsqu’ils ont été interrogés sur les agressions sexuelles impliquant Josh en 2006 alors qu’il était mineur, ils ont appris que les documents ne seraient vus que par les policiers et les services à l’enfance. Cependant, InTouch Weekly a obtenu les documents de 2006 par le biais d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act et a publié des détails en 2015. Les sœurs Duggar ont déclaré qu’elles étaient toujours « émotionnellement bouleversées et humiliées » par la publication des détails de leurs agressions. Les accusés toujours attachés à l’affaire sont la ville de Springdale, le comté de Washington, Kathy O’Kelley, Rick Hoyt, Steve Zega et Ernest Cate. Six autres prévenus ont été déboutés.

Le 30 août, la ville de Springdale et d’autres accusés ont déposé de nouveaux documents alléguant que les allégations d’agression contre Josh étaient déjà de notoriété publique car il figurait sur une liste de délinquants sexuels, rapportent le Daily Mail et l’Associated Press. “Joshua Duggar a été inscrit au registre des délinquants sexuels et une procédure judiciaire a été engagée pour retirer Joshua Duggar du registre des délinquants sexuels”, peuvent-on lire dans les documents. Josh, 33 ans, n’est plus inscrit au registre des délinquants sexuels de l’Arkansas et n’a pas été inculpé au criminel pour les allégations d’abus sexuels sur ses sœurs.

Les nouveaux documents ont été déposés dans le but d’amener le département des services sociaux de l’Arkansas à fournir des documents que les défendeurs leur ont cités à comparaître le 2 août. Les défendeurs pensent que les documents pourraient étayer leur affirmation selon laquelle les allégations d’abus sexuels étaient déjà de notoriété publique avant InTouch. rapport. Le DHS a combattu la citation à comparaître, citant des lois sur la confidentialité, mais les accusés ont déclaré qu’ils avaient un “besoin substantiel et impérieux” pour les documents.

“Sur information et croyance, Joshua Duggar a été inscrit au registre des délinquants sexuels et une procédure judiciaire a été engagée pour retirer Joshua Duggar du registre des délinquants sexuels”, ont fait valoir les accusés. “Les défendeurs ont droit à ces informations et à cette documentation en raison de l’un des éléments centraux des réclamations des demandeurs étant la divulgation publique d’informations privées.”

Après qu’InTouch Weekly ait publié les détails de l’enquête policière, TLC a annulé 19 Kids and Counting, mais le réseau a commandé une série de suivi intitulée Counting On qui se concentrait initialement sur Jill et Jessa. Counting On a duré 11 saisons jusqu’à ce qu’il soit annulé en juin après l’arrestation de Josh. Josh a été arrêté le 29 avril et inculpé par le gouvernement fédéral de recel et de possession de pornographie juvénile. Il est maintenant libéré sous caution et son procès doit commencer le 30 novembre. S’il est reconnu coupable, Josh risque jusqu’à 20 ans de prison et jusqu’à 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation.