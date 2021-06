Le procès en crypto-monnaie contre TI rejeté par la Cour d’appel fédérale

in

Un panel de juges du 11e Circuit a confirmé le rejet d’un procès contre le rappeur TI concernant une ICO de crypto-monnaie.

L’avis de 21 pages comprenait au moins sept références aux chansons du rappeur. Le panel de trois juges a statué que le procès n’avait pas allégué de manière plausible que TI ou son associé Ryan Felton avaient frauduleusement caché des informations aux investisseurs.

Un recours collectif déposé par Kenneth Fedance a poursuivi le rappeur TI et Felton en mai 2019. C’est après que les investisseurs ont acheté des jetons FLiK, un type de crypto-monnaie promu par des célébrités à l’époque. Les jetons ont été vendus à des investisseurs dans le but de collecter des fonds pour lancer FLiK et financer une nouvelle plate-forme de streaming de films.

Cependant, la plate-forme de films en streaming ne s’est jamais matérialisée et les rappeurs TI et Felton ont vendu leur part de jetons en haut de son tableau des prix. “FLiK est une coquille vide qui n’a jamais développé d’activité réelle”, affirme la plainte. La poursuite a été rejetée car elle a été déposée en dehors d’un délai de prescription inscrit dans la loi sur les valeurs mobilières.

Le recours collectif allègue que TI et Felton se sont livrés à une arnaque à la pompe et au vidage de crypto-monnaie.

La plainte indique que le rappeur et son associé ont fait de fausses déclarations sur la devise pour gonfler le prix. Ils allèguent également que les jetons FLiK vendus aux investisseurs étaient des titres non enregistrés. Un avocat des investisseurs a fait valoir lors d’une audience que la plainte devrait être autorisée car les fondateurs ont caché des faits sur le stratagème illégal.

Le panel de trois juges de la cour de circuit d’Atlanta a accepté à l’unanimité de confirmer le rejet initial. Ils ont constaté que Fedance et ses collègues investisseurs “avaient tous les faits nécessaires” avant, pendant ou peu après l’offre initiale de pièces “et n’ont pas été empêchés de réaliser qu’ils avaient investi dans des jetons FLiK en août et septembre 2017.

« De manière concluante, Fedance allègue que ni lui ni les membres putatifs du groupe ne pouvaient intenter une action pour la vente de titres non enregistrés dans le délai de prescription d’un an parce que Felton et Harris ont frauduleusement dissimulé les faits nécessaires pour parvenir à la conclusion juridique que les jetons FLiK étaient des titres. Mais vous ne pouvez pas faire en sorte que la dissimulation frauduleuse signifie « Tout ce que vous aimez », écrit le juge du circuit américain William Pryor, faisant référence à une chanson de TI.

L’avocat Alexander Loftus, qui représente Fedance, a déclaré que son client n’envisageait pas de poursuivre en appel dans cette affaire. L’opinion unanime du panel comprenait Pryor, le juge de circuit américain Robert Luck et le juge de district américain Emily Marks.