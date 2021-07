Le procès Fallout d’Activision Blizzard a été moche pour les femmes

Image : Blizzard

Un procès explosif déposé contre Activision Blizzard par les régulateurs californiens a une fois de plus forcé le monde du jeu à prendre en compte publiquement des problèmes de longue date concernant son exploitation et ses mauvais traitements envers les femmes. Ce n’est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Mais les développeurs, les défenseurs et d’autres experts de l’industrie essaient de comprendre comment rendre ce dernier cycle médiatique de chagrin et d’indignation différent.

Avertissement relatif au contenu : descriptions d’agressions sexuelles

La nouvelle est tombée pour la première fois mercredi après-midi et a commencé à se répercuter sur les réseaux sociaux tard dans la soirée. Le département californien de l’emploi équitable et du logement a déposé une plainte contre l’éditeur Call of Duty et World of Warcraft pour des allégations de discrimination fondée sur le sexe, de harcèlement sexuel et d’une myriade de préjudices résultant d’une culture de longue date sur le lieu de travail de «frat boy».

Les allégations étaient basées sur une enquête de deux ans qui a mis au jour un certain nombre d’incidents d’abus présumés allant de la condamnation au refroidissement. Activision Blizzard, qui a nié les accusations dans un communiqué et a affirmé qu’elles étaient principalement “basées sur des descriptions du passé de Blizzard”, a néanmoins poursuivi sa tendance sur Twitter jusqu’au lendemain matin.

Cela a également permis à davantage de personnes de continuer à parler de leurs propres expériences chez le créateur de Diablo et Overwatch. Selon un ancien développeur de Blizzard qui a parlé à Kotaku sous couvert d’anonymat, les injustices systémiques commencent à partir du moment où les femmes sont embauchées dans l’entreprise.

“Les femmes sont généralement recrutées à un taux de rémunération inférieur à celui de leurs homologues masculins avec les mêmes niveaux d’expérience”, ont-ils écrit. « Souvent, c’est parce que les hommes qui rejoignent Blizzard ont des amis à l’intérieur qui tirent [for] eux. Cela se produit également parce que les femmes qui arrivent sont généralement moins payées dans leur emploi précédent et accepteront des offres inférieures sans connaître la fourchette de rémunération dans laquelle elles sont recrutées. »

Une partie du problème, disent-ils, est que de nombreux détails entourant la rémunération dans l’entreprise, y compris les avantages tels que les options d’achat d’actions, sont entourés de secret. Même si vous prenez conscience qu’il y a un déséquilibre, il n’y a pas de chemin défini pour le corriger. Vraiment, le plus souvent, essayer activement de faire quelque chose sur un problème donné ne fait que créer plus de problèmes, disent les employés actuels et anciens sur les réseaux sociaux.

“En tant que personne qui a été harcelée, violée, a subi des représailles, a eu un faux rapport contre moi qui a été AGISSÉ PAR L’UN DE MES HARCÈRES, et a vu l’un de mes meilleurs amis être traumatisé encore et encore par les hommes au pouvoir à ce moment-là. entreprise, je ne peux pas exprimer le soulagement que je ressens », a écrit Cher Scarlett, ancienne employée de Blizzard, sur Twitter après l’annonce de la nouvelle. Scarlett a poursuivi en décrivant un incident signalé précédemment impliquant de la pornographie vengeresse qui, pour elle, a mis en lumière le degré auquel Blizzard ne prend pas correctement soin de ses femmes. C’est un numéro qui suit les femmes même si elles passent des années chez Blizzard, selon notre source anonyme.

“Quand une employée a un nouveau manager, elle doit prouver sa valeur encore et encore”, ont-ils écrit. « La compétence et le talent dans son domaine d’expertise ne sont jamais présumés, d’après mon expérience. D’un autre côté, les employés masculins ont souvent le bénéfice du doute et des opportunités de s’élever dans des situations où les opportunités s’ouvrent. Lorsque ce cycle se répète, avec un nouveau manager tous les ans environ, l’employée est laissée pour compte, sous-promotionnée et sans possibilité de développer ses compétences et de faire ses preuves.

Un autre ancien employé, Shaynuh Chanel, a écrit sur Twitter aujourd’hui : « Je discute ouvertement de la discrimination que j’ai subie pendant mon emploi chez Blizzard depuis quelques années maintenant. Même en révélant le harcèlement (qui a été rencontré par des responsables des RH qui m’ont dit “c’était un privilège de travailler ici”), je, nous n’avons jamais eu de voix. Maintenant, nous avons une voix.

Chanel a ensuite détaillé des récits de femmes rétrogradées pour des grossesses et des problèmes de santé féminine, des augmentations de salaire inférieures à celles de leurs homologues masculins, la direction faisant des remarques grossières sur l’apparence de collègues féminines et la direction proposant des médicaments lors de fêtes hors site.

Un autre aspect qui permet aux problèmes de s’envenimer est que, même si une femme a le courage de s’exprimer ou de le signaler aux ressources humaines, ces entités existent en grande partie pour protéger les intérêts de l’entreprise.

“Quand les RH doivent s’impliquer, ce n’est jamais bon pour la victime”, a déclaré notre source. « Elle est soumise à des interrogatoires humiliants, on lui demande dans quelle mesure le comportement du harceleur est de sa faute et on lui dit d’être un « joueur d’équipe » et de faciliter le travail du harceleur avec elle. Aller aux RH la considère comme une fauteuse de troubles dans le département, et des représailles ont suivi dans presque tous les cas que j’ai vus ou vécus.

L’industrie du jeu vidéo est aux prises avec ces problèmes depuis sa création en tant que spin-off insulaire de l’industrie technologique dominée par des hommes blancs, mais de manière de plus en plus visible ces dernières années. Une culture de sexisme chez le fabricant de League of Legends Riot Games, révélée pour la première fois dans une enquête de Kotaku en 2018, a finalement conduit à des changements au sein de l’entreprise et à un règlement en espèces historique pour les victimes que les régulateurs californiens se battent toujours pour augmenter devant les tribunaux. L’été dernier, une vague d’allégations d’inconduite sexuelle a déferlé sur l’éditeur d’Assassin’s Creed Ubisoft, entraînant plusieurs démissions très médiatisées et un procès devant un tribunal français.

Mais l’affaire contre Activision Blizzard prouve ce que de nombreuses femmes savaient déjà : la misogynie dans l’industrie ne se résume pas à quelques pommes pourries dans quelques entreprises. C’est profondément ancré dans la culture qui est au cœur du fonctionnement de l’industrie des jeux depuis des décennies.

D’autres conversations en ligne ont été confrontées au dilemme moral de demander aux femmes de rejoindre une industrie qui leur est si activement hostile. De nombreux développeurs de jeux féminins remettent actuellement en question l’efficacité des mouvements populaires, et les appels habituels à l’amélioration se produisent lorsque ces histoires éclatent, alors que la réalité est que l’industrie a besoin de changements structurels descendants. Certaines personnes ont appelé à la syndicalisation, ce qui implique généralement la ratification d’un contrat qui décrit une grande variété de règles qui tentent de garantir que tout le monde est traité et payé équitablement. Et, à défaut, les syndicats peuvent également essayer de s’assurer que tout le monde a une voix égale, permettant idéalement aux femmes d’avoir des moyens de s’exprimer sans crainte de représailles.

D’autres demandent aux hommes, qui constituent l’écrasante majorité de la plupart des studios, de se tenir responsables de la création d’espaces plus sûrs.

“Mecs Gamedev, la chose à NE PAS faire cette semaine est de se tourner vers les femmes de votre entreprise pour vous rassurer que non, en fait, vous êtes l’une des bonnes”, a écrit Mary Kenney, scénariste d’Insomniac Games. « Réfléchissez sur ce que vous avez fait pour aider les voix marginalisées dans votre organisation. Si la réponse est rien ? Eh bien, c’est une bonne journée pour commencer.

« Hommes dans les jeux, consacrez un peu d’espace cérébral aujourd’hui en pensant à ce qui suit : que feriez-vous si un homme disait quelque chose de sexiste à propos d’un collègue ? Que ferais-tu s’il était ton pote ? Que feriez-vous s’il était votre patron ? Comment ces circonstances augmentent-elles votre réponse ? » a écrit Leena van Deventer, développeur de jeux et membre du conseil d’administration du groupe féministe Victorian Women’s Trust.

« Rendre l’industrie du jeu sans danger pour les femmes est l’affaire des femmes depuis trop longtemps. Ça sent Sisyphe. Je vois beaucoup d’hommes horrifiés sur ma chronologie. Que vas-tu faire de cette rage ? Qu’allez-vous construire ?

L’industrie du jeu vidéo est douée pour dissimuler ses problèmes. Activision Blizzard affirme que tout appartient au passé, tandis qu’Ubisoft annonce à maintes reprises qu’il a fait de grands progrès pour rendre ses lieux de travail diversifiés, inclusifs et égaux, malgré des voix internes contestant à plusieurs reprises ces récits. Les hommes qui dirigent principalement ces entreprises peuvent également essayer rapidement de tourner la page.

Lorsque le club des garçons de Riot a été exposé en 2018, cela a déclenché des réunions chez Blizzard sur la question qui ont été considérées par certains comme un peu plus qu’un contrôle préventif des dégâts pour une histoire similaire, a déclaré une autre source à Kotaku. Lors du calcul d’Ubisoft l’année dernière, plusieurs sources ont déclaré à Kotaku que certains hommes avaient essayé de réécrire leur propre passé lors de réunions sur les problèmes, adoptant la position d’alliés tout en remettant peu en cause leur propre comportement ou les structures de l’entreprise qui avaient permis à un environnement toxique de s’épanouir dans la première place.

“Ne laissez pas ce moment passer à côté de nous”, a averti notre source. « Commencez par jeter les harceleurs et les agresseurs. Prenez des mesures pour élever les voix qui resteront fortes et apporter des changements systémiques. Embauchez des femmes et des dirigeants de POC et pas seulement pour nettoyer les dégâts causés par le passé, mais avec le plein soutien, les conseils et le financement que leurs prédécesseurs ont également reçu.

“J’espère que ces histoires pourront atteindre et habiliter d’autres femmes à faire de même et à partager leurs expériences de travail pour cette entreprise”, a écrit Chanel. «Je me suis senti seul et j’ai minimisé ma douleur pendant longtemps, j’espère que plus personne d’autre n’aura à le faire. C’est à nous de parler. »

Reportage supplémentaire par Nathan Grayson