Le procès impliquant le créateur présumé de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a commencé à Miami

Au cours de cette semaine, le procès impliquant le créateur présumé de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a commencé. Le procès impliquant l’ingénieur informaticien australien et inventeur auto-dominé de BTC, Craig Wright et Ira Kleiman, a débuté lundi spécifiquement dans la ville de Miami.

Wright est accusé d’avoir volé une partie d’environ 65 milliards de dollars de BTC. Et de la propriété intellectuelle liée à la blockchain valant des milliards de dollars de plus.

De plus, et ce n’est pas une chose mineure, il prétend être propriétaire de 1,1 million d’unités de Bitcoin car il se considère comme le créateur de la monnaie numérique. Bref, il prétend être derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Pour sa part, le frère de Dave Kleiman, décédé en 2013, allègue que le regretté ingénieur informaticien a collaboré avec Wright sur le développement initial de Bitcoin. Et que l’héritage a droit à la moitié de la valeur d’un dépôt pouvant aller jusqu’à 1,1 million de bitcoins.

L’affaire, qui devra être tranchée par un jury de 10 membres, a débuté ce lundi à Miami et durera au moins trois semaines. Dans lequel les deux parties devront présenter des preuves prouvant leur version. Pour l’instant, Wright a mis peu de temps à revendiquer qu’il est Nakamoto et à nier toute forme de partenariat avec David Kleiman.

Une nouvelle étude révèle quelles villes américaines sont en tête dans l’embauche de Bitcoin et de crypto-monnaie en 2021

Les métropoles ont mené l’embauche liée à la crypto-monnaie aux États-Unis en 2021. Mais les emplois dans cet espace sont bien dispersés à travers le pays, révèlent les données de LinkedIn.

Une nouvelle étude de LinkedIn pour Bloomberg montre qu’il n’y a pas de hub unique pour les spécialistes de la crypto ou de la blockchain aux États-Unis. Une recherche parmi les membres de LinkedIn aux États-Unis qui ont publié un nouvel emploi au cours des neuf premiers mois de l’année qui correspond aux mots-clés crypto, blockchain, Bitcoin, Ethereum ou Solidity a révélé qu’environ 53% des offres d’emplois Crypto sont dispersés à travers le pays en petits morceaux.

Binance veut « mieux travailler avec les régulateurs », pourrait établir un siège physique en Europe

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a connu une course cahoteuse pendant quelques années. Il opère dans environ 180 pays et traite plus de 2 milliards de dollars en volume commercial quotidien moyen.

Cependant, les autorités réglementaires du monde entier ont réprimé cette plate-forme. L’une des nombreuses raisons est le manque de sièges sociaux physiques. À cet égard, Yi He, co-fondateur de Binance et CMO s’est récemment exprimé dans une interview avec Insider et a commenté la possibilité pour Binance d’établir physiquement un siège en Europe pour se conformer aux régulateurs.

Selon une annonce, Reddit va marquer les points de karma et ajouter 500 millions de nouveaux utilisateurs

Reddit pourrait bientôt convertir les points de karma des utilisateurs en jetons basés sur Ethereum (ERC-20). Et amenez 500 millions de nouveaux utilisateurs de crypto dans le processus, selon un ingénieur Reddit nouvellement embauché.

Une série de tweets de l’ingénieur Reddit Rahul souligne les efforts de Reddit. Améliorer l’interaction des utilisateurs dans diverses initiatives de crypto-monnaie.

Le partenariat de Reddit avec le réseau Arbitrum d’Offchain Labs permettra la création d’une instance de blockchain distincte, qui sera utilisée pour stocker les points de communauté tokenisés des utilisateurs.

