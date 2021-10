Le procès pour droit d’auteur axé sur les vêtements Nirvana rejeté pour des motifs juridictionnels

Un tribunal fédéral de Californie a rejeté une affaire de violation du droit d’auteur impliquant une illustration qui serait apparue sur des t-shirts, des tasses, des boutons et d’autres marchandises Nirvana – mais les défendeurs doivent accepter de faire face à la poursuite au Royaume-Uni avant que ce licenciement aux États-Unis ne soit officialisé.

Le juge Dale S. Fischer a récemment lancé l’action en violation du droit d’auteur, que Jocelyn Susan Bundy a intentée contre Nirvana LLC (l’entité qui aurait « gére l’octroi de licences et la vente de marchandises de marque Nirvana »), Live Nation Merchandise et d’autres défendeurs.

Selon Bundy – un citoyen britannique et le « seul parent survivant » du regretté artiste britannique CW Scott-Giles – l’accusé Nirvana et Live Nation Merchandise ont fabriqué, promu et vendu « des disques vinyles, des t-shirts, des pulls, des sweats à capuche, des clés goussets, tasses, patchs, boutons », et d’autres articles comportant une image de « ‘Upper Hell’…comme décrit dans La Divine Comédie du philosophe et poète italien Dante Alighieri ».

CW Scott-Giles a dessiné l’image en 1949, « pour accompagner une traduction anglaise du premier volume de la trilogie (l’enfer) par son amie Dorothy L. Sayers ». De plus, le plaignant – qui a découvert la marchandise prétendument contrefaite en janvier 2021, selon la plainte – a allégué que « le groupe Nirvana et les parties agissant en son nom ont régulièrement fait de fausses déclarations de propriété du droit d’auteur » associé à plus de 70- illustration d’un an.

En expliquant sa décision de rejeter l’action en contrefaçon fermement formulée, le juge Fischer explique d’emblée que Nirvana et Live Nation Merchandise « ont indiqué qu’ils sont prêts à se soumettre à la juridiction personnelle du Royaume-Uni pour toutes les réclamations soulevées dans la plainte de Bundy comme condition de licenciement pour forum non conveniens.

Citant la jurisprudence et développant le point, la décision relaie : « Bien que la portée des réparations potentielles disponibles dans un tribunal britannique ne corresponde peut-être pas à ce que Bundy envisageait lorsqu’elle a déposé sa demande devant le tribunal de district des États-Unis, il existe clairement un« certain recours » pour le tort allégué.

En outre, alors que le président du tribunal est d’accord avec Bundy dans sa décision selon laquelle « les citoyens californiens ont un intérêt dans la vente et la consommation de produits portant atteinte au droit d’auteur dans leur forum », le texte poursuit en suggérant que « le Royaume-Uni a également un intérêt marqué parce que cela le procès implique un citoyen britannique et Bundy fait valoir des allégations de violation du droit d’auteur en vertu de la loi britannique, ainsi que de la loi américaine et allemande.

Gardant à l’esprit ces facteurs et d’autres encore – l’emplacement des témoins potentiels (« témoins matériels et importants sont susceptibles de résider au Royaume-Uni ou en dehors des États-Unis ») et l’accessibilité des preuves matérielles parmi eux – le tribunal a accueilli la requête des défendeurs de rejeter. Cependant, ce rejet est « subordonné » au fait que Nirvana et Live Nation Merchandise se soumettent « eux-mêmes à la juridiction d’un tribunal britannique si cette action est déposée par Bundy au Royaume-Uni »

Ces accusés ont jusqu’au 1er novembre pour « déposer un bref avis non argumentatif indiquant s’ils acceptent les conditions », ce qui ouvrira ensuite la voie à une « ordonnance définitive » de non-lieu. Séparément, Nirvana fait face à un procès de l’individu (maintenant adulte) qui est apparu sur la couverture de Nevermind de 1991.