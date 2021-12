Le procès pour meurtre de Snoop Dogg transformé en émission télévisée

Snoop Dogg est l’un des rappeurs les plus influents de l’histoire, mais son règne a été presque détruit lorsqu’il a été accusé de meurtre. La carrière du natif de Long Beach a été compromise en 1993 lorsqu’il a été jugé pour avoir tué un garde du corps. Il a maintenu son innocence et a finalement été déclaré non coupable. Plus de 20 ans plus tard, le procès sera raconté sous la forme d’une série télévisée produite par nul autre que son collègue rappeur et créateur de Power, 50 Cent. La série s’intitule Murder Was the Case. La phrase est née lors d’une des performances de Snoop lors du procès lorsqu’il a rappé à la fin, « Le meurtre était le cas qu’ils m’ont donné, je suis innocent. »

« ‘Murder was the Case’ est une histoire incroyable. Snoop avait le plus gros album du pays et se battait pour sa liberté dans la salle d’audience », a déclaré Curtis « , a déclaré 50 Cent dans un communiqué sur le projet tel que rapporté par The Wrap. » Le seul endroit où faire cette incroyable balade est avec G-Unit Film & Television. Je suis ravi de travailler avec Snoop pour l’amener à la télévision. #GLG »

Snoop est également ravi de pouvoir raconter l’histoire du procès très médiatisé depuis son objectif. « Je suis ravi de pouvoir enfin raconter l’histoire de » Le meurtre était l’affaire « . Ce fut un moment charnière dans ma vie et ma carrière et j’ai délibérément attendu de trouver le bon partenaire pour le porter à l’écran. #GLG Vous êtes maintenant sur le point d’être témoin de la force de la connaissance de la rue », a-t-il écrit.

Une description de l’émission se lit comme suit : « En 1993, Snoop Dogg, alias Calvin Broadus, a été accusé de meurtre au premier degré pour le meurtre de Philip Woldermariam, membre d’un gang rival qui a en fait été tué par le garde du corps de Snoop, McKinley Lee, alias Malik. Le procès de Snoop se déroulait lors de la sortie du premier album de Snoop, Doggy Style, dont le single le plus populaire était la chanson « Murder was the Case ». la nature du « meurtre était l’affaire » continuerait à nuire au cas de Snoop dans son procès. Représenté par l’avocat de la défense Johnnie Cochran, qui a remplacé OJ Simpson l’année précédente, Snoop et sa défense ont affirmé que son garde du corps était le tireur et a agi de lui-même -défense. Cette saison va tirer le rideau sur cette histoire très médiatisée et montrer ce que Snoop a traité devant et derrière les caméras. «

Snoop est resté fort tout au long du procès, admettant qu’il comptait sur sa foi chrétienne pour le faire passer. « Je l’ai laissé entre les mains de Dieu », a-t-il déclaré dans une interview après son acquittement. « C’est pourquoi j’avais l’air si lapidé. J’ai juste – je n’avais pas d’expression. Tout était intérieur. J’ai prié dessus. Ma famille a prié dessus. »