Le procès pour violation de brevet Triller v. TikTok arrive en Californie

À la fin du mois de juillet 2020, l’application de partage de vidéos abrégée Triller a déposé une plainte auprès d’un tribunal fédéral du Texas, accusant TikTok et sa société mère ByteDance d’avoir enfreint le brevet américain 9 691 429. Maintenant, le président du tribunal a officiellement approuvé la demande des accusés de transférer l’affaire en Californie.

Dans la plainte initiale, Triller – qui s’est associé à SoundCloud et Peloton, via son programme Verzuz, plus tôt cette année – a allégué que les défendeurs avaient enfreint le brevet vieux de six ans, intitulé « Systèmes et méthodes de création de vidéos musicales synchronisées avec un piste audio.” Les co-fondateurs de Triller, David Leiberman et Samuel Rubin, ont déposé en 2015 un brevet simple, axé sur l’analyse des détails des vidéos créées par les utilisateurs et sur la synchronisation de ces clips avec de la musique en fonction de la nature du contenu à portée de main.

L’USPTO a approuvé la demande en 2017, et le controversé TikTok « directement et indirectement » a violé le brevet spécifiquement en permettant à ses propres utilisateurs de programmer leurs vidéos avec de la musique, selon la plainte. Mais les hauts responsables de l’entreprise ont réfuté l’allégation et, fin octobre de l’année dernière, ont riposté avec une action en justice.

Dans la plainte – déposée devant un tribunal fédéral de Californie – TikTok et ByteDance ont également visé le lieu de la poursuite initiale, déclarant d’emblée que cette dernière entreprise est une « société holding » étrangère qui n’a pas « d’employés ou d’installations » dans le État de l’étoile solitaire. La Californie, selon les contre-plaignants, est un « forum approprié » car c’est un « État où sont basées toutes les parties concernées ».

Il convient de noter à cet égard que plusieurs poursuites pour contrefaçon de brevet ont été portées devant les tribunaux fédéraux du Texas au cours de la dernière année, y compris des actions impliquant Pandora, TikTok (en tant que défendeur dans une affaire d’une société appelée Pixmarx IP) et Apple. La poursuite d’Apple, concernant la technologie de gestion des droits numériques (DRM) FairPlay de l’entité, a entraîné la condamnation de la société basée à Cupertino à payer plus de 308 millions de dollars.

Il convient également de souligner que la Beijing Meishe Network Technology Company, “un fournisseur de services vidéo et audio intelligents, a ciblé TikTok et ByteDance dans le cadre d’une action en violation du droit d’auteur en mai, à la tête de l’action en justice également au Texas.

Comme mentionné initialement, le juge Alan Albright a accédé à la demande des accusés de transférer l’affaire du Texas à la Californie, selon des documents juridiques. La décision fait suite aux plaidoiries du vendredi 25 juin concernant la requête de transfert ainsi que la requête de Triller visant à supprimer de nouvelles preuves et arguments que TikTok/ByteDance a présentés dans un mémoire en réplique. En plus d’approuver la demande de transfert, une fois de plus, le juge Albright a rejeté la motion de grève.

Au moment de la publication de cet article, ni Triller ni TikTok ne semblaient avoir publié de déclaration publique en réponse au développement. Des preuves ont suggéré l’année dernière que Triller envisageait de poursuivre une introduction en bourse – bien que la rumeur de cotation en bourse ne se soit pas encore concrétisée – et des rapports ont récemment révélé que ByteDance avait mis de côté les plans d’introduction en bourse de TikTok après avoir rencontré les régulateurs chinois.