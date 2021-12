Le procès prétend que les batteries Apple Watch gonflées peuvent entraîner des « blessures corporelles graves »

Chaque génération d’Apple Watch présente un défaut de gonflement de la batterie qui peut provoquer des pannes de fonctionnement et des blessures dues à des écrans cassés, indique un nouveau recours collectif intenté contre Apple.

Une Apple Watch avec écran détaché causé par une batterie gonflée, via Shawn Miller.

Selon les plaignants dans le procès, Apple a fabriqué la montre d’une manière qui permet à la batterie au lithium-oxyde de cobalt d’entrer en contact avec l’écran de la montre, et dans les situations où la batterie gonfle, cela peut faire apparaître l’affichage.

Dans les situations où l’écran est endommagé par la batterie, des « bords acérés comme des rasoirs » sont exposés, ce qui peut entraîner des blessures.

Bien que sachant que la batterie peut gonfler soudainement, la plainte allègue qu’Apple a alloué un espace insuffisant à l’intérieur de l’Apple Watch pour qu’elle se développe librement sans affecter la face de l’écran et/ou n’a pas intégré de protection pour l’empêcher d’entrer en contact avec la face de l’écran. Le gonflement crée une pression considérable vers le haut sur le visage de l’Apple Watch, provoquant prétendument le détachement, l’éclatement et/ou la fissuration de l’écran sans que le porteur en soit responsable. Lorsque cela se produit, cela expose des bords acérés comme des rasoirs et entraîne une défaillance opérationnelle et/ou des blessures résultant d’un contact corporel involontaire avec l’écran détaché, brisé ou fissuré.

Le procès décrit une situation dans laquelle un homme du nom de Chris Smith avait une Apple Watch Series 3 qui a vu l’écran se détacher en raison du gonflement de la batterie trois ans après l’achat initial de l’appareil. Il était dans une voiturette de golf et s’est penché du volant pour le mettre en mouvement, lorsque l’écran détaché a « sévèrement tranché » le dessous de son avant-bras, lui coupant une veine. Le procès comprend des images d’une coupure profonde sur le bras de Smith ainsi que des descriptions d’autres incidents où un écran Apple Watch s’est détaché du corps mais n’a pas entraîné de blessure.

Tous les modèles Apple Watch moins l’Apple Watch Series 7 sont inclus dans le procès, et il couvre les montres Apple de toutes tailles et modèles. La poursuite prétend que le défaut pose un « danger matériel et déraisonnable pour la sécurité des consommateurs et a causé à « de nombreux acheteurs » des « lacérations, coupures, écorchures et/ou autres blessures ».

Le procès suggère également qu’Apple est conscient que ses montres Apple étaient défectueuses avant de commencer à les vendre, et que la société n’a pas divulgué ce défaut qui pourrait causer des dommages au porteur.

Apple a uniformément omis de divulguer que les montres contenaient le défaut qui les ferait échouer et les rendrait un danger déraisonnable pour la sécurité entraînant des blessures pour le porteur. Cela rend les montres non marchandes et impropres aux utilisations annoncées par Apple, par exemple, axées sur l’activité, la forme physique, l’utilisation sportive, la santé et la sécurité.

Les plaignants dans cette affaire demandent des dommages-intérêts généraux, spéciaux, accessoires, statutaires, punitifs et consécutifs, ainsi que les frais de remplacement de leurs montres Apple. La poursuite demande également qu’Apple « divulgue de manière adéquate la nature défectueuse de la montre » et que les honoraires et frais d’avocat soient payés.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’Apple fait face à un procès pour des batteries Apple Watch gonflées. En 2019, un recours collectif visait l’entreprise et accusait Apple de pratiques commerciales frauduleuses et de violation de garantie, l’affaire utilisant bon nombre des mêmes arguments que ceux de l’action en justice déposée aujourd’hui.

Un juge dans l’affaire a rejeté plusieurs réclamations dans ce procès particulier, statuant que le défaut de l’Apple Watch n’était pas causé par des batteries défectueuses ou des composants internes défectueux. Le juge a autorisé l’action en justice sur la base d’une violation de la garantie expresse, mais le demandeur a finalement rejeté l’action en justice.