Le procès prétend que Zillow a induit les investisseurs en erreur sur l’état des affaires d’achat de maisons avant la fermeture

Un recours collectif proposé allègue que le groupe Zillow, basé à Seattle, a caché aux actionnaires des problèmes dans son activité d’achat de maisons avant de fermer brusquement l’unité il y a deux semaines.

La poursuite, déposée par les avocats de l’actionnaire de Zillow, Dibikar Barua, devant un tribunal fédéral de Seattle, semble être la première d’une série d’affaires concernant la décision de la société immobilière de fermer les offres de Zillow. D’autres avocats plaidants recherchent activement des actionnaires de Zillow pour participer à un litige supplémentaire contre la société.

De tels cas sont courants lorsque des décisions inattendues des entreprises font plonger le cours de leurs actions. Le cours de l’action de Zillow Group a chuté de 60 % en trois jours début novembre alors que l’état des offres de Zillow devenait clair.

Dans le cadre du programme Zillow Offers, la société a acheté des milliers de maisons dans l’intention de les vendre à profit, en utilisant à son avantage sa technologie d’estimation de l’échelle et des prix. Les offres Zillow étaient en concurrence avec des offres similaires d’Opendoor, Offerpad, Redfin et d’autres, qui poursuivent toujours le modèle commercial.

Zillow a consacré une grande partie de ses documents réglementaires annuels 10-K à avertir les investisseurs des risques et des incertitudes liés à l’activité des offres de Zillow, conformément aux pratiques d’entreprise standard.

Cependant, le procès cite des déclarations publiques positives que les dirigeants de Zillow ont faites à propos des offres de Zillow dans les mois qui ont précédé la fermeture.

Pas plus tard que le 13 septembre, par exemple, Jeremy Wacksman, directeur de l’exploitation de Zillow, a déclaré lors d’une conférence de Piper Sandler que « la force et l’attrait des offres Zillow continuent de croître et nous sommes encore plus confiants maintenant que cela va être un service vraiment sur les marchés tous temps », selon le costume.

La plainte cite également cette citation du PDG du groupe Zillow, Rich Barton, dans la publication des résultats du deuxième trimestre de la société le 5 août : moyen flexible et pratique de se déplacer. Les offres Zillow s’avèrent attrayantes pour les vendeurs, même sur ce marché de vendeurs très chaud.

La poursuite, déposée par le cabinet d’avocats de Seattle Rossi Vucinovich PC, allègue que de telles « fausses déclarations et/ou omissions importantes ont été faites sciemment ou par imprudence et dans le but et pour effet de dissimuler le bien-être financier et les perspectives de Zillow au public investisseur et de soutenir le prix artificiellement gonflé de ses titres.

Annonçant la fermeture le 2 novembre, Barton a déclaré dans un communiqué: « Nous avons déterminé que l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons dépasse de loin ce que nous avions prévu et que continuer à faire évoluer les offres Zillow entraînerait trop de bénéfices et une volatilité du bilan. »

Environ 25 % des effectifs du groupe Zillow, soit environ 2 000 personnes, sont licenciés à la suite de la clôture des offres Zillow. La société prend une dépréciation de plus de 500 millions de dollars liée à la fermeture.

La poursuite demande des dommages-intérêts financiers non spécifiés. Zillow examine la poursuite mais ne commente pas les litiges en cours, a déclaré le porte-parole Viet Shelton.