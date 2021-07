Le procès qui prétend que les maisons volées aux Black NYers avanceront .

in

Propriétaires noirs dans le centre de Brooklyn prennent des mesures contre la ville après avoir perdu leurs maisons à un rythme alarmant dans le cadre de la controverse Programme de transfert de tiers.

Le programme de transfert de tiers de la ville permet à un sponsor ou à un promoteur immobilier qualifié de récupérer des propriétés vacantes, « en difficulté » ou occupées qui sont saisies. Les critiques ont noté que ce sont principalement les personnes noires et brunes touchées par les crises, rapporte BK Reader.

On estime que 700 propriétaires de la ville de New York ont ​​vu leurs propriétés prises sous TPT. Un recours collectif se prépare actuellement contre la ville et vise à rendre justice aux victimes.

“Ce programme, qui était censé être utilisé pour aider à préserver les logements abordables, a été un subterfuge pour retirer des propriétés aux propriétaires qui avaient leurs propriétés, dans certains cas, pendant plus de trente ans”, a déclaré le président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams, qui cherche à freiner le programme.

Adams est maintenant candidat à la mairie.

Le procès a été initialement déposé en 2019 et allègue que la ville n’a donné aux propriétaires aucun préavis pour sauver leurs propriétés, violant ainsi la constitution. Les maisons prises aux Noirs et aux bruns vaudraient collectivement plus d’un milliard de dollars aujourd’hui, selon le rapport.

Le procès a récemment remporté une victoire lorsqu’un juge de la Cour d’appel du 2e circuit a décidé le 23 juin que l’affaire pouvait continuer après qu’un tribunal inférieur ait rejeté l’action. Selon le rapport, deux promoteurs sont cités comme défendeurs : Neighbourhood Restore Housing Development Fund Corporation et Bridge Street Development Corporation.

Machiniste et ambulancier à la retraite McConnell Dorce est l’un des trois plaignants nommés dans le recours collectif. En 2018, Dorce a été stupéfait après avoir découvert que la ville avait saisi l’immeuble de Brownsville qu’il possédait depuis 38 ans en raison des 15 000 $ qu’il devait en taxes sur l’eau et les eaux usées.

Malgré des accords de paiement avec la ville, qu’il a payés mensuellement pendant des années, les factures impayées ont ouvert la porte à la ville pour le dépouiller de la propriété sous TPT. Les opposants au programme ont noté qu’il s’agissait d’une passerelle vers la gentrification.

Les gens passent devant des maisons de ville en grès brun dans le quartier de Fort Greene le 24 juin 2016, à Brooklyn, New York. (Photo de Drew Angerer/.)

Dorce, une personne âgée et immigrante haïtienne, possédait autrefois la propriété de 3 198 pieds carrés, et sa valeur est estimée maintenant à près d’un million de dollars.

Cecelia Jones, une personne âgée et une autre plaignante dans le recours collectif détenaient des actions dans une propriété à Crown Heights qu’elle a perdues en vertu de la TPT. Une autre plaignante, mère célibataire Sherlivia Thomas Murchison, est restée sans abri après la saisie de sa propriété à Bed-Stuy.

“Nous avons définitivement été trompés et ciblés par ce programme”, a déclaré Thomas-Murchinson.

« Le programme TPT a affecté ma famille à bien des égards. Ma famille et nos voisins qui auraient dû rester actionnaires de l’immeuble ont perdu des actifs et une valeur réels, personnels et futurs en millions de dollars, sans même mesurer la valeur d’avoir une maison à long terme », a-t-elle poursuivi.

« Ma mère maintenant décédée a travaillé pendant près de 25 ans pour s’assurer que notre famille résiderait à long terme dans une coopérative de logement abordable déjà existante. La Ville l’a emporté d’un trait de plume.

Avocat Matthieu Berman de Valli Kane & Vagnini LLP a déclaré que Dorce s’occupe toujours de ses anciens locataires, malgré la perte de sa propriété.

« Il est tellement impliqué dans le bâtiment même après qu’ils le lui ont pris qu’il y a rénové deux salles de bains depuis. Il considère toujours que c’est son travail de prendre soin d’eux », a déclaré Berman.

Alors qu’un juge de la cour d’appel a décidé que les plaignants pouvaient poursuivre en dommages-intérêts liés à la valeur nette du logement, un retour du titre est peu probable.

Un panneau annonce un appartement à louer le long d’une rangée de maisons de ville en grès brun dans le quartier de Fort Greene le 24 juin 2016 à Brooklyn. (Photo de Drew Angerer/.)

“Jusqu’à présent, il n’y a aucune transparence sur la façon dont ces développeurs sont triés sur le volet pour obtenir cette prime”, a déclaré Berman.

“C’est potentiellement une situation d’un milliard ou de plusieurs milliards de dollars”, a-t-il ajouté, notant que les personnes touchées par le programme avaient chacune une maison d’une valeur comprise entre 1 million de dollars et 1,5 million de dollars, voire plus.

« Le trier va être assez difficile aussi. S’ils l’ont pris en 1994, la personne à qui il a été pris est probablement décédée, alors il s’agit de déterminer à qui dans la famille il pourrait appartenir.

porte-parole du département juridique de New York Nick Paolucci a déclaré à BK Reader que la ville “estime que l’affaire est sans fondement et devrait être rejetée”.

