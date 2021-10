Le procès XRP a été rejeté ? Nan. Ripple confirme que le communiqué de presse d’aujourd’hui est faux

Ondulation (CCC :XRP-USD) est à la hausse vendredi après qu’un faux communiqué de presse a affirmé que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait rejeté la poursuite contre la société de cryptographie.

Source : Shutterstock

Le faux communiqué de presse XRP a été téléchargé sur Law.com et prétend que le procès a été rejeté pour plusieurs raisons. Il tire également une fausse citation de Mary Jo White, une avocate qui a précédemment été la 31e présidente de la Securities and Exchange Commission de 2013 à 2017.

Voici une partie du communiqué de presse frauduleux.

« Dans le développement le plus récent, 13 entrées comptées comme documents internes de la SEC ont été retirées de la vue du public après que la SEC a déposé une requête pour protéger lesdits documents. Pour la Ripple Army (la communauté Ripple), cela représentait un signe que la SEC avait quelque chose à cacher.

Avec 2 commissaires de la SEC sur 5, Hester Peirce et Elad Roisman, déclarant publiquement que la SEC manque de clarté dans l’espace crypto et se positionnant du côté du défendeur, la SEC se tenait de plus en plus sur la glace.

La SEC abandonne le dossier contre Ripple, rassure les autres sociétés de cryptographie et laisse une marge de manœuvre pour de nouvelles innovations dans l’industrie.