Le processeur Core i9-12900K inédit d’Intel sera mis en vente plus tôt

Intel n’a même pas officiellement annoncé son nouveau processeur Core i9-12900K, mais il a déjà été vendu par un détaillant. Le processeur inédit devrait être le produit phare de la nouvelle gamme de processeurs Intel Alder Lake, offrant une chance de récupérer la couronne de performances d’AMD.

Une affiche Reddit, repérée par Techspot, a réussi à acheter deux processeurs Core i9-12900K dans un emballage de vente au détail auprès d’un détaillant sans nom pour 610 $ par processeur. Une confusion similaire s’est produite plus tôt cette année, lorsque les détaillants ont commencé à vendre les processeurs Rocket Lake d’Intel près d’un mois avant leur lancement.

Ce CPU inédit est inutile sans une nouvelle carte mère

L’affiche de Reddit a publié un certain nombre de photos du processeur Core i9-12900K inédit dans son emballage de vente au détail, qui correspond aux fuites du début du mois. La boîte comprend un ornement de plaquette, mais elle ne détaille pas la fréquence du processeur ni même son nombre de cœurs. Comme les cartes mères Z690 ne sont pas encore disponibles, le processeur est inutile sans elles, donc l’affiche Reddit ne peut pas publier de benchmarks ou d’informations sur le Core i9-12900K.

On attend toujours qu’Intel détaille officiellement son processeur phare, et les cartes mères qui le supporteront. Un certain nombre de cartes mères Asus Z690 ont été divulguées plus tôt dans la journée, mais sans spécifications ni listes de fonctionnalités.

Intel lancerait ses processeurs de bureau Alder Lake, avec le produit phare Core i9-12900K, plus tard ce mois-ci. Alder Lake comportera la dernière architecture hybride d’Intel : un mélange de cœurs x86 à la fois performants et efficaces. Alder Lake inclura également la prise en charge de DDR5, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6E.