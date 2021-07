Le processeur de paiement européen rompt les liens avec Binance et suspend les dépôts et les retraits en GBP et en EUR

Binance

Un autre processeur de paiement européen rompt ses liens avec Binance et suspend les dépôts et les retraits en GBP et EUR

Plus de 700 utilisateurs de Binance en France et en Italie forment un groupe pour poursuivre l’échange après avoir perdu de l’argent lors de la vente du 19 mai car ils n’ont pas pu accéder à l’échange en raison d’une panne.

Le processeur de paiement européen Clear Junction est le dernier à annoncer qu’il ne traiterait plus les transactions pour le principal échange de crypto-monnaie Binance.

La décision a été prise à la suite d’un avertissement de l’autorité de surveillance financière britannique, Financial Conduct Authority (FCA), contre Binance opérant au Royaume-Uni, a publié la société basée à Londres sur son site Web.

Conformément à la décision, les paiements en GBP et en EUR sont suspendus et le processeur de paiement ne facilitera pas les dépôts ou les retraits en faveur ou au nom de la plateforme de trading crypto.

“Clear Junction agit en totale conformité avec les réglementations et les directives de la FCA en ce qui concerne le traitement des paiements de Binance.”

Le mois dernier, la FCA a déclaré que Binance Markets Limited, une entité distincte de Binance qui opère au Royaume-Uni, n’est pas autorisée à y faire des affaires, mais a précisé que les clients britanniques peuvent continuer à utiliser Binance.com.

Pourtant, depuis lors, un nombre croissant de banques britanniques, dont Barclays, Santander UK, NatWest, entre autres, ont limité la capacité de leurs titulaires de compte à accéder à Binance ou à d’autres échanges cryptographiques au nom de la sécurité de l’argent de leurs clients.

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde sans siège officiel et a été sous le contrôle des régulateurs mondiaux.

Au milieu de cela, les utilisateurs de Binance en deux groupes – un en France travaillant avec 700 personnes et un en Italie cherchent à poursuivre l’échange après avoir perdu de l’argent lors de la vente du 19 mai après avoir été incapables d’accéder à l’échange en raison d’une panne. à eux d’être liquidés.

Cependant, en raison de l’absence de siège, ils essaient de déterminer à qui adresser une pétition.

Binance a déclaré avoir “pris des mesures immédiates pour s’engager avec les utilisateurs affectés par la panne” et pour fournir une compensation, ce qui implique trois mois gratuits de la plate-forme VIP de Binance.

