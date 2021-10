Annonces

Le processeur de paiement Stripe recrute un ingénieur pour sa toute nouvelle équipe “Crypto”

La société de technologie financière Stripe, basée à San Francisco, recrute actuellement pour le poste d’« ingénieur du personnel, Crypto », selon le site Web de la société.

« Alors que l’utilisation de la crypto-monnaie se développe dans le monde entier, elle ouvre de nouvelles voies passionnantes aux entreprises et aux particuliers pour effectuer des transactions et créer de la valeur », écrit Stripe dans la description de poste.

Alors que l’espace de la crypto-monnaie voit un “besoin croissant” de meilleurs blocs de construction pour déplacer des fonds, accepter des paiements et échanger entre fiat et crypto, Stripe vise à “créer des expériences cryptographiques plus rapides, plus fiables et de meilleure qualité”, a-t-il ajouté.

La société a créé une « toute nouvelle » équipe Crypto et recherche maintenant un ingénieur pour cette équipe qui concevra et construira les composants de base pour prendre en charge les cas d’utilisation de la crypto et les nouveaux développements.

La société est à la recherche d’une personne ayant de l’expérience dans le développement de l’espace de crypto-monnaie et sera chargée de jeter « les bases pour soutenir et informer la stratégie de crypto de Stripe ».

De plus, la personne choisie pour ce rôle devra identifier et résoudre les défis techniques à long terme qui vont de la blockchain aux services de stockage de données et de la conception d’API à l’expérience utilisateur.

Le processeur de paiement en ligne note qu’il soutient la communauté crypto depuis 2014, lorsqu’il a contribué à la Stellar Foundation et a commencé la même année à accepter Bitcoin.

Fondée en 2010, Stripe a levé 600 millions de dollars en mars de cette année pour une valorisation de 95 milliards de dollars et fournit actuellement ses services dans 46 pays au total.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.