Le processeur de sécurité Pluton de Microsoft fait ses débuts sur les puces AMD des nouveaux ordinateurs portables Lenovo ThinkPad

Les nouveaux ordinateurs portables ThinkPad Series Z de Lenovo incluront les processeurs de sécurité Pluton de Microsoft dans un processeur AMD. (Image de Lenovo)

Lenovo a dévoilé deux nouveaux ordinateurs portables fabriqués à partir de matériaux, notamment de l’aluminium recyclé et du «cuir végétalien noir recyclé», livrés dans un emballage fabriqué à partir de bambou et de canne à sucre compostables. Mais sous le matériel respectueux de l’environnement, il y a une autre innovation : le processeur de sécurité Pluton de Microsoft.

Les nouveaux Lenovo ThinkPad Z13 et Z16, annoncés mardi lors du salon technologique international CES de Las Vegas, sont les premiers PC à être dévoilés avec Pluton depuis que Microsoft a annoncé l’architecture de sécurité en novembre 2020. Pluton utilise des technologies de sécurité qui existent autrement dans un matériel séparé. dans les PC Windows et les intègre directement dans l’unité centrale de traitement.

Dans ce cas, le CPU est le nouveau processeur AMD Ryzen PRO 6000 Series.

La PDG d’AMD, Lisa Su, lors de la présentation de la société au CES mardi.

« Notre travail de co-développement avec Microsoft élimine tous les vecteurs d’attaque sur les ordinateurs portables, en protégeant mieux les données critiques telles que les informations d’identification du système, les identités des utilisateurs, les clés de chiffrement et les informations personnelles », a déclaré la PDG d’AMD, Lisa Su, lors de la conférence de presse CES de la société mardi matin. « Le processeur Pluton, combiné à nos autres fonctionnalités de sécurité, offre la sécurité la plus innovante dans un processeur PC. »

Pluton s’inspire de la conception de la puce que Microsoft a introduite avec la Xbox One en 2013. La société utilise également la technologie de ses processeurs Azure Sphere pour les appareils de l’Internet des objets.

Il est « conçu pour stocker des données sensibles, telles que des clés de cryptage, en toute sécurité dans le matériel Pluton, qui est intégré dans la matrice du processeur d’un appareil et est donc plus difficile d’accès pour les attaquants, même s’ils ont la possession physique d’un appareil », comme expliqué dans un article de David Weston, directeur de la sécurité de l’entreprise et du système d’exploitation chez Microsoft. « Cette conception permet de garantir que les techniques d’attaque émergentes ne peuvent pas accéder au matériel clé. »

Lenovo dit que le Z13 et le Z16 seront disponibles en mai, à partir de 1 549 $ et 2 099 $, respectivement.

Microsoft appelle cela le « début du voyage de Pluton avec l’écosystème Windows », affirmant que d’autres fabricants de matériel informatique et sociétés de puces s’efforcent également d’intégrer Pluton dans les produits à venir. Intel et Qualcomm ont participé à l’annonce originale de Pluton avec AMD en 2020.

Dans d’autres nouvelles sur les processeurs du CES, Microsoft et Qualcomm ont déclaré qu’ils travaillaient ensemble pour développer de nouvelles puces personnalisées pour les lunettes de réalité augmentée.