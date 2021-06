Le processeur Exynos de Samsung avec GPU AMD serait une bête potentielle | La technologie

in

Les dernières fuites suggèrent que le processeur que Samsung préparerait avec AMD aurait une puissance jamais vue auparavant.

Il y a quelques mois, Samsung a annoncé qu’il préparait un processeur Exynos avec AMD. Cette nouvelle a été une surprise, car l’alliance d’un fabricant traditionnel de graphiques et de processeurs pour ordinateurs avec une entreprise de téléphonie mobile promettait beaucoup.

Et, en fait, après quelques semaines, les premières données sur ce processeur ont été révélées et la vérité est que ses performances sont plus élevées que prévu.. Ces données sont arrivées grâce à la fuite d’un utilisateur bien connu du réseau social Twitter.

Samsung et AMD auraient soumis le processeur qu’ils préparent au fameux test synthétique 3D Mark Wild Life et auraient obtenu un score de 8 134 points. Ces données sont à prendre avec une certaine prudence, car les tests synthétiques ne reflètent pas la capacité d’un processeur au jour le jour.

Bien sûr, pour se faire une idée et replacer les chiffres dans leur contexte : la génération précédente de processeurs Exynos a atteint 5.130 points et le processeur A14 d’Apple a atteint 7 000 points. Aussi, il faut noter que le processeur testé serait une version de développement et que la version finale sera probablement meilleure.

Exclusif : Samsung teste le GPU AMD dans le nouvel Exynos, et le test Wild Life sur la marque 3D a marqué 8134 points. Il convient de mentionner que le processeur de ce test est une architecture A77, à titre indicatif uniquement. Chaque test a des résultats différents, nous devons attendre plus de résultats. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s – Univers de glace (@UniverseIce) 29 juin 2021

Bientôt les chiffres ne veulent plus rien dire, mais ils prédisent un avenir plus qu’intéressant pour la technologie et les appareils mobiles. Le seul bémol est qu’il faudra attendre longtemps pour que ce processeur atteigne les appareils mobiles.

Samsung n’a fait aucune déclaration ou signal qu’il prépare un terminal avec ce processeur à l’esprit. Les dernières fuites parlent des nouveaux appareils pliables, mais à aucun moment il n’est indiqué qu’ils arriveraient avec cette combinaison d’AMD et d’Exynos.

De plus, il reste à voir comment ils intégreront la technologie du ray tracing, ce qu’ils ont commenté dans la présentation de cette alliance. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre que les fuites soient plus constantes pour connaître les détails à l’avance.