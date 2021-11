Le processeur Galaxy S22 pourrait être beaucoup plus puissant que prévu

Maintenant que l’iPhone 13 et le Pixel 6 sont disponibles en magasin, on pense déjà au prochain grand smartphone phare. Le prochain est le Galaxy S22, et nous avons récemment appris que le prochain téléphone de Samsung réservera une excellente surprise. Le Galaxy S22 Ultra deviendra le successeur du Note 20 recherché par de nombreux fans. L’Ultra comportera un stylet S Pen intégré qui permettra à Samsung d’introduire un design distinct. Mais les trois modèles Galaxy S22 devraient présenter les mêmes spécifications puissantes. Cela signifie que le processeur phare Snapdragon 898 de Qualcomm alimentera les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra.

Le mystère du processeur Galaxy S22

Samsung sera le premier fournisseur à sortir un smartphone avec un GPU AMD, mais nous n’avons aucune idée de quand cela se produira. AMD a confirmé son partenariat avec Samsung il y a plusieurs mois, mais nous n’avons pas encore vu de nouveau System-on-Chip (SoC) de marque Exynos qui comprendra un nouveau processeur et un GPU AMD.

Samsung a récemment annoncé une sorte d’annonce d’Exynos pour la mi-novembre qui pourrait se concentrer sur les performances graphiques des appareils mobiles. Cela ne veut pas dire que le Galaxy S22 sera certainement le premier combiné à basculer ce processeur. Ou que c’est lié à AMD.

Séparément, certains rapports ont affirmé que Samsung n’allait pas s’appuyer sur l’Exynos 2200 pour la série Galaxy S22. Cependant, un initié a contesté la rumeur selon laquelle le Snapdragon 898 serait équipé sur chaque modèle Galaxy S22.

Samsung a utilisé le même playbook pour divers modèles Galaxy S et Note dans le passé. Certains marchés ont obtenu le dernier SoC Snapdragon, tandis que d’autres ont obtenu la dernière puce Exynos de Samsung. La même chose pourrait se produire l’année prochaine lorsque les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra arriveront dans les magasins.

Snapdragon 898 pourrait fournir des mises à niveau importantes

Qualcomm devrait dévoiler le SoC Snapdragon 898 plus tard cette année. Et nous nous attendons à ce que Xiaomi dévoile le premier smartphone au monde doté de la nouvelle puce phare. La série Galaxy S22 sera lancée à la mi-février, selon les dernières rumeurs, donc Samsung ne devrait pas être loin derrière.

Après avoir dit que Samsung utilisera l’Exynos 2200 dans la série S22, Ice Universe est de retour avec des détails passionnants sur le Snapdragon 898. L’initié a été une source d’informations solide au cours des dernières années, fournissant un aperçu précieux des plans de Samsung pour l’industrie .

Le leaker a déclaré sur Twitter que les performances du GPU et l’efficacité énergétique du Snapdragon 898 sont « trop fortes », indiquant que la mise à niveau est encore meilleure que prévu.

Les performances du GPU et l’efficacité énergétique du Snapdragon 898 sont trop fortes. Bien plus que prévu. ?? – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2021

Selon Ice, le Snapdragon 898 s’est considérablement amélioré dans tous les autres aspects, y compris le GPU, l’IA et le FAI. La dissipation de chaleur continue d’être un problème, a déclaré le responsable de la fuite.

Snapdragon 898 s’est considérablement amélioré dans tous les aspects : GPU, AI et ISP.

Seul le CPU est inquiétant, le souci de la chaleur.

Besoin d’observations supplémentaires. – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2021

Il a donné suite aux rumeurs d’Exynos, affirmant que l’Exynos 2200 devra fournir une mise à niveau GPU monstre pour correspondre au GPU Adreno 730 du Snapdragon 898.

Je manque de données Exynos, mais selon mon estimation, le GPU Exynos 2200 AMD doit être 50% plus rapide que Exynos 2100 pour rattraper le GPU Snapdragon 898 Adreno 730 – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2021

Sinon, seul le Snapdragon 898 affrontera le GPU de l’A15 Bionic l’année prochaine.

Si Exynos 2200 ne peut pas exploiter toute sa puissance, le GPU Snapdragon 898 sera le seul GPU capable de rivaliser avec le GPU A15. Je suis très heureux que les performances du camp Android aient enfin réalisé une percée. – Univers de glace (@UniverseIce) 13 novembre 2021

Le changement de marque surprise

Des critiques approfondies de l’iPhone 13 ont montré la puissance énorme de l’A15 Bionic, qui n’a aucun rival dans l’industrie. Des tests de vitesse réels ont également prouvé que le Snapdragon 888 alimentant le prédécesseur du Galaxy S22 n’avait aucune chance de surpasser l’iPhone 13.

Enfin, le leaker a également laissé tomber une autre information sur le Snapdragon 898. Qualcomm pourrait chercher à renommer le processeur phare, en optant pour « Snapdragon 8 gen1 » pour le nouveau SoC.

Bien qu’Ice ait un excellent bilan, nous soulignerons que nous examinons actuellement des rumeurs non confirmées. Le Snapdragon Tech Summit de Qualcomm a lieu fin novembre. Samsung lancera la série Galaxy S22 à la mi-février.