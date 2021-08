Le processeur MacBook Pro 14 pouces sera identique au 16 pouces – fuite

Un leaker avec un bon bilan indique que le prochain processeur Apple Silicon MacBook Pro 14 pouces sera identique à celui du MacBook Pro 16 pouces.

Cela représenterait un changement significatif par rapport aux Mac Intel, où Apple avait réservé les processeurs les plus rapides aux plus grosses machines…

L’actuel MacBook Pro 13 pouces Intel, par exemple, a une configuration haut de gamme d’un processeur i7 à 2,3 GHz; Processeur graphique Iris Plus ; 32 Go de RAM ; et SSD de 4 To. Le modèle 16 pouces, en revanche, atteint son maximum avec un processeur i9 à 2,4 GHz; Radeon Pro 5600M ; 64 Go de RAM ; et SSD de 8 To.

Initialement, l’utilisateur de Twitter Dylan a déclaré que les deux machines auraient les mêmes “performances”, mais a précisé plus tard qu’il ne faisait référence qu’à la puce M1X, qui sera à pleine puissance pour les deux modèles.

Il a déclaré que le changement serait bien accueilli par ceux qui préfèrent la portabilité d’une machine plus petite, mais veulent toujours le plus haut niveau de performance.

Il est réconfortant de noter que les deux MacBook Pro qui arriveront cet automne auront la même puce et les mêmes performances. C’est définitivement une victoire pour ceux qui aiment opter pour la plus petite taille […] Juste pour que tout le monde comprenne, je fais référence aux pros de 16 et 14 pouces ayant tous deux le même M1X.

L’addendum laisserait donc toujours ouverte la possibilité de différentes options de GPU et de stockage, bien que la RAM étant intégrée dans le CPU, il se peut que les mêmes options s’appliquent aux deux modèles.

Dylan a averti qu’il n’y avait pas de déjeuner gratuit et que le fait d’avoir le même processeur que la machine de 16 pouces se traduirait par « une augmentation notable du prix » par rapport à l’actuel 13 pouces. Le MacBook Pro 13 pouces modèle M1 existant commence à 1 299 $, tandis que la version Intel commence à 1 799 $.

Le leaker a un bilan mitigé, mais avait raison dans ses tweets sur le nouvel iMac M1 et l’iPad Pro 2021.

On ne sait toujours pas s’attendre aux nouvelles machines. Bloomberg a indiqué que nous pouvons les attendre à tout moment entre septembre et novembre. Ils ont cependant été repérés dans des dossiers réglementaires et des sources de la chaîne d’approvisionnement affirment que la production est en cours.

Nous attendons un nouveau design, reflétant le langage de conception actuel à bords carrés des iPhones et iPads actuels ; un écran mini-LED ; un emplacement pour carte SD rapide, parmi d’autres nouveaux ports ; et une webcam 1080p, enfin.

Même si le processeur MacBook Pro 14 pouces et les autres spécifications sont identiques au 16 pouces, j’opterai toujours personnellement pour le modèle à écran plus grand, car je veux le plus grand écran possible lorsque je voyage. Je m’attends, cependant, à devoir me préparer pour le prix!

Image : Macworld

