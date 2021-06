Le processeur optimisé par AMD de Samsung pourrait ne pas être limité aux téléphones Galaxy

TL;DR

Une rumeur prétend que la puce de Samsung avec des graphiques AMD ne sera pas exclusive aux appareils Galaxy. Vivo utiliserait également le futur processeur Exynos. Il serait très rapide, bien que la consommation d’énergie puisse être un problème.

Samsung pourrait ne pas garder l’Exynos avec les graphiques AMD pour lui tout seul. Selon SamMobile, le leaker Weibo Arsenal affirme que Vivo utilisera la puce haut de gamme (peut-être appelée Exynos 2200) dans au moins un téléphone haut de gamme, suggérant que l’équipe ne sera pas exclusive aux téléphones Galaxy.

Les sources d’Arsenal n’ont pas décrit comment Vivo utiliserait le mashup du matériel Samsung et AMD, mais ont maintenu que les performances étaient “très puissantes” – bien que la consommation d’énergie puisse être élevée. il pourrait utiliser plus d’électricité que l’ancien Snapdragon 810, ont affirmé les initiés.

Il n’y avait aucune mention du moment où Vivo pourrait expédier le téléphone. Des rumeurs passées ont suggéré que Samsung et AMD pourraient lancer leur collaboration Exynos en juillet.

Il n’y a aucune garantie que Vivo lancera un téléphone basé sur le partenariat Samsung et AMD, ou qu’il sera largement disponible. Vivo a utilisé des puces Exynos dans les versions chinoises des X60 et X60 Pro, mais est passée au Snapdragon 870 pour les versions internationales.

Même ainsi, cela pourrait être une bonne nouvelle si vous êtes impatient de voir comment Samsung et AMD s’en sortent dans un partenariat. AMD a promis que la puce embarquerait des fonctionnalités que vous ne voyez normalement que dans les GPU orientés ordinateur, y compris le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable. Ce sont peut-être certains des premiers téléphones à offrir des fonctionnalités GPU modernes, ouvrant la porte à des visuels plus réalistes et à des ports de jeux qui étaient auparavant interdits dans le domaine mobile.

Le défi, bien sûr, est que l’industrie ne reste pas immobile. On ne sait pas encore ce que Qualcomm, Apple et d’autres fabricants de puces téléphoniques offriront au moment où Samsung et AMD seront prêts. Ce futur Exynos pourrait ne pas sembler aussi puissant s’il arrive suffisamment tard pour que ses rivaux aient déjà rattrapé leur retard.