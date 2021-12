Le processus a-t-il vraiment conduit les Sixers à… ça ?

Photo de Nathaniel S. Butler/NBAE via .

Chris est rejoint par Ben Detrick de Cookies Hoops pour parler de l’état des Philadelphia 76ers et de leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’équipe. Ils concluent le tout en discutant du nouveau livre de Ben, The Joy of Basketball. (36:51)

Hôtes : Chris Ryan et Seerat Sohi

Invité : Ben Detrick

Assistant de production : Chris Sutton

