Le processus d’admission en ligne de cette année a été rationalisé et les lacunes comblées : les directeurs des collèges de l’Université de Delhi

Chaque candidature passe par trois étapes au collège – le niveau du département, le comité central d’admission, puis elle est examinée par le responsable des admissions, a-t-il déclaré.

L’Université de Delhi commençant les admissions à partir de lundi dans le cadre de la première liste de sélection, les directeurs ont déclaré que l’université avait rationalisé le processus, qui avait été mis en ligne l’année dernière, et comblé les lacunes.

Le processus d’admission a été effectué en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

« Cette année, l’université a rationalisé le processus et réglé les détails. L’année dernière, puisque c’était la première fois, nous étions tous en train d’apprendre. Le processus de vérification des documents n’était pas possible car ils étaient soumis en ligne et c’était assez accablant », a déclaré le Dr Kalpana Bhakuni, directeur du Kamala Nehru College.

Cette fois, l’Université de Delhi a écrit à tous les jurys d’examen pour fournir les feuilles de notes des étudiants via le « Digilocker » (une plate-forme en ligne) et « nous aurons cette base de données disponible, donc au moins la vérification des feuilles de notes ne sera pas un problème », a-t-elle déclaré. .

Bhakuni a déclaré que les cours populaires de son collège comprennent le BA (Hons) Journalisme, le BA (Hons) Histoire, le BA (Hons) Sciences politiques et le BA (Hons) Géographie, qui est offert par quelques collèges.

Jusqu’à l’année dernière, seules les feuilles de notes du CBSE et de l’ISC étaient disponibles via « Digilocker », mais cette année, les feuilles de notes de tous les jurys d’examen sont disponibles via le système.

Le directeur de l’Atma Ram Sanatan Dharma College, Gyantosh Kumar Jha, a déclaré qu’ils avaient établi une procédure opératoire standard (SOP) pour l’admission.

Par la suite, il s’agit du portail du principal, qui l’approuve ensuite, a déclaré Jha. expliqué.

« Chaque département a un comité d’admission composé d’un enseignant et d’un personnel non enseignant. Nous garderons également nos laboratoires informatiques ouverts afin que les étudiants qui n’y ont pas accès à la maison puissent venir au collège et terminer le processus en ligne », a déclaré Jha.

Il a déclaré que les cours populaires de son collège sont le BA (Hons) Economics, le BCom (Hons) et le programme BCom, le BSc (Hons) Computer Science, le BSc (Hons) Physics.

L’autre chose qui diffère cette année du processus d’admission de l’année dernière est que le portail s’ouvrira aux étudiants entre 10h00 et 17h00, sauf le dernier jour où il restera ouvert jusqu’à 23h59, a déclaré Jha.

«L’année dernière, nous approuvions les admissions jusqu’à 3 heures du matin et au cas où nous ne pouvions pas les faire jusqu’à tard dans la nuit, la ligne d’assistance aux admissions serait inondée de questions sur l’admission non vérifiée. Cette année, le protal restera ouvert de 10h à 17h pour les étudiants, nous laissant le temps nécessaire pour approuver les admissions », a déclaré Bhakuni.

Le professeur C Sheela Reddy, directrice du Sri Venkateswara College, a déclaré qu’ils disposaient d’un comité d’admission bien organisé, ainsi que de comités distincts pour traiter les griefs d’admission, vérifier les documents relatifs à diverses catégories spéciales. Elle a dit qu’ils s’attendent à ce que le processus d’admission soit plus fluide cette année, car les membres du corps professoral ont acquis de l’expérience grâce au processus de l’année dernière.

« Nous suivons le SOP d’admission fixé par l’université. Nous avons six membres et un organisateur dans le comité d’admission et le comité des griefs d’admission a également la même composition avec des membres séparés. Ensuite, nous avons un service d’assistance en ligne composé de six membres, dont un animateur », a déclaré Reddy.

Ensuite, il existe des comités distincts pour la vérification des certificats SAP qui comptent quatre membres, les certificats SC/ST comprenant six membres, l’OBC comprenant sept membres et deux membres du corps professoral pour la vérification des personnes handicapées (PwD). elle a dit.

Reddy a déclaré que l’année dernière, le collège a vu de nombreuses admissions au BA (avec distinction) en sciences politiques, et d’autres cours recherchés au collège sont le BA (avec distinction) en économie et le baccalauréat en commerce (avec distinction). Les seuils pour les trois cours sont fixés à 99,75 pour cent, a-t-elle déclaré.

