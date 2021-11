Le processus de conception de Jony Ive illustré w. minimalisme minimalisé

Si vous avez déjà voulu jeter un coup d’œil au processus de conception de Jony Ive, il a partagé quatre images de son travail en cours sur un sceau pour le prix environnemental Terra Carter.

Il utilise la police de caractères que Ive lui-même a conçue, LoveFrom Serif, et l’aspect général est très différent de son minimalisme caractéristique…

Le sceau, qui existe sous forme numérique et papier, a été créé pour un nouveau prix environnemental de Terra Carter, hôte d’un forum d’action à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Écosse, COP26. (Les dernières nouvelles de la conférence sont que plus de 40 pays acceptent d’éliminer progressivement l’utilisation du charbon, qui a été désigné comme le principal contributeur au changement climatique.)

Le sceau a été créé pour la Sustainable Markets Initiative, rapporte Wallpaper.com.

« Le sceau Terra Carta reconnaît les organisations qui se sont sérieusement engagées pour un avenir beaucoup plus durable et placent la nature, les personnes et la planète au cœur de l’économie », commente le prince Charles. « Nous devons tous apporter des changements si nous voulons préserver la planète pour nos enfants et petits-enfants et ces entreprises se sont engagées à nous faciliter la tâche à tous. »

Quarante-quatre entreprises du secteur privé (dont L’Oréal, Siemens Energy et AstraZeneca) ont reçu le premier label annuel Terra Carta pour leur engagement en faveur d’une action accélérée visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2050. L’Initiative des marchés durables s’est associée avec Corporate Knights, dont les 100 sociétés les plus durables ont été invitées à postuler pour recevoir le sceau […]

Les quatre images ci-dessous représentent différentes étapes du processus de conception, Ive commentant à la fois la typographie et l’imagerie.

La conception du sceau est sincère, modeste et belle, ses subtilités traduisant la complexité et le poids du sens qui se cache derrière. Initialement conçu comme un graphique en noir et blanc, le cœur du design est défini par la typographie : l’empattement sur mesure de LoveFrom, non disponible dans le commerce et utilisé exclusivement pour des projets spéciaux comme celui-ci, entouré et repris par la nature.

« Nous avons passé tout ce temps à créer une police de caractères que nous utiliserions pour notre identité : nous ne voulions pas de logo, nous voulions quelque chose de beaucoup plus modeste, plus semblable à un dialogue », explique Ive à propos de la création du LoveFrom Serif, inspiré par John Les formes de lettres de Baskerville et basées sur des études de ses poinçons et matrices originaux. « Nous pensions utiliser cette police de caractères pour nos amis ; nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de profiter de quelques années de travail autour de la Terra Carta, et je pense que cela fonctionne très bien. Vous pouvez voir que la typographie est clairement au centre du sceau, mais j’ai été séduit par la dominance douce et légèrement anarchique des références naturelles.’

En plus de la flore et de la faune que l’on peut voir dans le sceau, l’équipe s’est également inspirée de motifs et de compositions trouvés dans le travail de William Morris, Josef Frank, Nick Knight et Christopher Marley, et dans la géométrie sacrée de la nature, de coquilles à la structure des plantes, des galaxies et des phénomènes météorologiques.

«Nous avons renforcé la résilience et la fertilité de la nature en permettant à ces éléments naturels de prendre doucement le contrôle de l’image», explique Ive. « C’est une célébration visuellement luxuriante du pouvoir de la nature, et loin d’être une décoration superficielle, ces formes naturelles sont ce qui donne vie au design. »