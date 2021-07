Le processus de création d’une base de données du secteur non organisé doit commencer le mois prochain

“L’enregistrement des travailleurs migrants sur le portail abordera divers défis et problèmes liés à la prestation des prestations des régimes de protection sociale”, a déclaré Teli. (Image du représentant)

Le gouvernement a déclaré mercredi que le processus d’enregistrement pour la création d’une base de données nationale pour les travailleurs non organisés (NDUW) devrait commencer le mois prochain.

La base de données sera utilisée pour l’enregistrement, l’inscription, l’identification et la collecte d’autres données requises pour tous les travailleurs du secteur non organisé, y compris les travailleurs migrants et les vendeurs de rue, entre autres.

Ce sera la base de données principale autour de laquelle tous les régimes de sécurité sociale seront structurés. La Cour suprême a récemment démis de ses fonctions le ministère du Travail pour son attitude nonchalante à l’égard du développement de la base de données.

« À l’heure actuelle, le processus de simulation et d’audit de sécurité est en cours. Le projet devrait commencer les travaux d’enregistrement d’ici août 2021. Les gouvernements des États doivent remplir les données sur le portail en mobilisant les travailleurs non organisés », a déclaré le ministre d’État au Travail Rameswar Teli dans une réponse écrite à Rajya Sabha.

NDUW disposera de données pour tous les travailleurs non organisés, y compris les travailleurs de la construction, les travailleurs migrants, les travailleurs des concerts et des plates-formes, les vendeurs de rue et d’autres sous-groupes similaires de travailleurs non organisés.

“L’enregistrement des travailleurs migrants sur le portail abordera divers défis et problèmes liés à l’octroi des prestations des régimes d’aide sociale”, a déclaré Teli.

Le portail sera disponible en public pour un accès ouvert où les travailleurs pourront s’inscrire eux-mêmes via son Aadhaar et son numéro de téléphone portable. En outre, les centres de services communs à travers son réseau national de plus de quatre centres de lakh et des bureaux de poste sélectionnés serviront de centres d’enregistrement, où les travailleurs pourront se rendre et s’inscrire gratuitement.