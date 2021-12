Le processus de réflexion d’Arsenal expliqué après l’accélération de l’accord de prêt de janvier

Arsenal a déterminé qu’un accord de prêt en janvier était désormais dans leur meilleur intérêt, et le processus de réflexion derrière leur conclusion a été révélé, selon un rapport.

La fenêtre d’hiver s’annonce intrigante aux Emirats. Ce sera la dernière occasion de générer des cachets pour le duo de grévistes Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette. Tous deux sont en fin de contrat l’été prochain et à l’heure actuelle, aucun des deux ne semble susceptible de signer de nouveaux termes.

L’avenir de son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang est également sous-estimé.

L’ex-capitaine a été déchu de son titre à la suite d’une infraction disciplinaire plus tôt cette semaine. Adoptant une approche dure, le manager Mikel Arteta a récemment exclu Aubameyang de la sélection pour le troisième match consécutif.

Cependant, des allées et venues pourraient également se matérialiser à l’autre bout du terrain.

Selon l’Athletic, Arsenal « explore les options de prêt de janvier pour Omar Rekik ».

L’arrière central, 19 ans, a signé avec le club allemand du Hertha Berlin en janvier. Il serait « très apprécié » dans le système d’Arsenal, bien que deux blessures importantes aient ralenti son développement en 2021.

Les opportunités dans l’équipe première devant rester limitées, une sortie de prêt a été déclarée la meilleure pour son développement.

En effet, Arsenal estime que Rekik a besoin d’une « exposition et de minutes régulières de la première équipe » pour s’assurer que son développement ne soit pas retardé.

Aubameyang offert à trois équipes

Pendant ce temps, l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aurait été proposé à trois clubs à la suite de sa débâcle de capitaine.

L’ancienne star du Borussia Dortmund a été déchue du brassard plus tôt cette semaine à la suite d’une deuxième infraction disciplinaire cette année. Il a été laissé de côté pour les deux derniers matchs d’Arsenal en Premier League, les victoires sur Southampton et West Ham, et manquera également le déplacement de samedi à Leeds.

Maintenant, il semble que du travail se fasse dans les coulisses pour qu’Aubameyang quitte le nord de Londres. Sport Witness, citant le journaliste italien Rudy Galetti, affirme que l’attaquant a été proposé à trois équipes.

Ce sont les clubs de Serie A Milan, Inter et Roma. L’agent d’Aubameyang travaille dur pour lui trouver une nouvelle équipe, et l’une de ces trois pourrait faire l’affaire.

Il y a cependant une pierre d’achoppement majeure. Les salaires colossaux de l’international gabonais sont hors de portée des trois prétendants potentiels.

Cela signifie qu’Aubameyang devra sérieusement abaisser ses exigences salariales avant qu’une sortie d’Arsenal puisse avoir lieu.

