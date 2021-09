Le processus de transfert d’iPhone à iPhone est désormais parfaitement transparent

À l’époque, je faisais une sauvegarde et une restauration iTunes lors de l’achat d’un nouvel iPhone, car c’était à la fois plus rapide et plus complet qu’un transfert iCloud. Cependant, le processus de transfert direct d’iPhone à iPhone d’Apple fonctionne maintenant si bien qu’il est, à mon avis, une évidence de l’utiliser.

Je viens de le faire avec mon tout nouveau Apple 13 Pro Max, et ça n’aurait vraiment pas pu être une expérience plus fluide…

Processus de transfert d’iPhone à iPhone

Tout d’abord, le simple fait d’allumer l’iPhone 13 alors qu’il était proche de mon iPhone 12 a déclenché automatiquement une invite sur mon ancien téléphone. J’ai simplement accepté l’offre et le processus de transfert a commencé.

La barre de progression a certes besoin d’un peu de travail ! Alors que la barre se déplaçait correctement, l’estimation initiale du temps était « Environ deux heures » et ce texte n’a pas changé jusqu’à environ 40 % du chemin, lorsqu’il est devenu « Environ une heure ». Après cela, cependant, il a décidé d’afficher des estimations en quelques minutes, et dans l’ensemble, c’était assez précis.

Apple a progressivement augmenté le nombre d’éléments inclus dans les transferts iPhone à iPhone. Cela inclut désormais non seulement les connexions pour presque toutes les applications, mais également les cartes Apple Pay. La seule chose que je devais faire était de confirmer que je voulais les mêmes cartes, d’entrer leurs numéros CCV et les codes 2FA. C’était beaucoup plus rapide que d’enregistrer des cartes à partir de zéro.

Une surprise encore plus bienvenue a été lorsque mon Apple Watch m’a demandé, sans y être invité, si je voulais l’associer à mon nouveau téléphone. J’ai confirmé, entré le mot de passe du téléphone sur ma montre, et ce processus était également automatique.

Cela a révélé un petit problème dans le processus: mon ancien nom d’iPhone a été transmis, donc mon iPhone 13 a été nommé comme mon iPhone 12. Comme je suppose que je ne suis pas le seul à utiliser cette convention de nommage pour mes appareils, ce serait être encore plus fluide si le processus de transfert l’a détecté et mis à jour.

Enfin, les deux téléphones ont confirmé que le transfert était terminé, puis mon ancien téléphone m’a demandé si je voulais l’effacer.

Au lieu d’avoir à faire ces étapes séparément et manuellement, tout ce que j’avais à faire était d’appuyer sur le bouton Continuer et le téléphone a confirmé qu’il supprimait mes applications, mes données d’application, mon identifiant Apple, mes cartes Apple Wallet – et la suppression du verrouillage d’activation. Le tout avec un seul robinet.

C’est vraiment un processus tout à fait délicieux, et c’est exactement ainsi que la technologie devrait fonctionner. Je tire mon chapeau à l’équipe d’Apple qui l’a conçu.

Du point de vue matériel, le nouveau téléphone ressemble à peu près exactement à l’ancien. Si je compare les deux côte à côte, l’encoche la plus étroite est visible et vous pouvez peut-être deviner qu’elle est légèrement plus haute. Mais sans cette comparaison directe, je doute que j’aurais même remarqué.

L’ouverture de l’application Appareil photo m’a incité à choisir mon style photographique. J’ai tendance à augmenter la température de couleur pour un look plus chaud à la plupart des photos, j’ai donc sélectionné le style Chaud par défaut pour le moment, et je le personnaliserai sans doute plus tard.

Le zoom 3x est une amélioration intéressante – 2x à gauche, 3x à droite.

Cinématique est un onglet distinct de Vidéo. Je n’ai littéralement joué avec que quelques minutes, et mes impressions immédiates sont mitigées. Appuyez sur pour faire la mise au point fonctionne bien, passant de Steph à Lexy (le fourreur des deux).

Tracking Lock a également bien fonctionné dans mon test très rapide, bien qu’il soit un peu trop facile à activer accidentellement.

Cependant, lorsque Steph s’est tourné pour regarder le chat ou l’écran, la réponse de l’IA était variable. À quelques reprises, il a remarqué tout de suite et a effectué un transfert de style de mise au point en rack raisonnablement fluide du point focal, mais d’autres fois, il a fallu trop de temps pour le remarquer ou n’a pas changé. La première fois, c’était parce que j’avais accidentellement activé le suivi, mais c’était la même chose lorsque je l’ai désactivé.

Je sais d’après les premiers résultats réels que je ne devrais pas m’attendre à des miracles de cette fonctionnalité, mais j’ai vraiment hâte de jouer avec. Je vais bien sûr jouer avec les lots d’appareils photo aussi, et je ferai un rapport là-dessus la prochaine fois.

J’utilise actuellement ma coque iPhone 12 Pro Max comme étape intermédiaire. Il s’adapte en termes de hauteur et de largeur, et le trou de la caméra est suffisamment large pour fonctionner (bien que cela semble étrange), mais bien sûr, le téléphone est plus épais et dépasse donc légèrement. C’est, cependant, sécurisé, donc ça ira jusqu’à ce que j’aie la chance de passer dans un Apple Store ce soir pour en acheter un nouveau et décider si je veux vraiment acheter un nouveau portefeuille MagSafe juste pour l’avertissement «détaché» et Fonctionnalité “C’était ici avant que quelqu’un ne parte avec”…

Pour l’instant, cependant, je ne pourrais pas être plus impressionné par le processus de transfert !

