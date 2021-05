Le processus d’enregistrement des travailleurs migrants est très lent; accélérer les régimes de prestations en cas de pandémie, déclare la Cour suprême

Cependant, le tribunal suprême a refusé de diriger tout transfert en espèces vers une personne non couverte par un État ou le territoire de l’Union, affirmant qu’il s’agissait d’une décision politique et qu’aucune instruction pour un tel transfert ne pouvait être émise par le tribunal.

Demandant au Centre de déposer un affidavit détaillant ce qu’il a fait pour fournir des rations sèches aux travailleurs migrants dans le cadre du régime Atma Nirbhar, la Cour suprême a ordonné lundi que les travailleurs migrants, où qu’ils soient bloqués dans tout le pays, reçoivent la ration sèche dans le cadre du régime ou tout autre autre régime jugé approprié par les États ou le Centre.

Le tribunal a également ordonné aux autorités de ne pas exiger de carte d’identité et a déclaré que toute auto-déclaration rendrait les migrants éligibles aux céréales vivrières.

Exprimant son inquiétude face au processus “ terriblement lent ” d’enregistrement des travailleurs du secteur non organisé, la cour suprême a ordonné lundi que l’enregistrement des travailleurs non syndiqués soit achevé le plus tôt possible. Une base de données nationale commune pour tous les travailleurs organisés situés dans différents États du pays devrait être mise en place en collaboration avec les États, a-t-elle déclaré au ministère du Travail et de l’Emploi.

Cependant, le tribunal suprême a refusé de diriger tout transfert en espèces vers une personne non couverte par un État ou le territoire de l’Union, affirmant qu’il s’agissait d’une décision politique et qu’aucune instruction pour un tel transfert ne pouvait être émise par le tribunal.

Un banc composé des juges Ashok Bhushan et MR Shah a demandé au Centre pourquoi il n’y avait pas de données nationales sur les travailleurs du secteur non organisé. Il a demandé au solliciteur général Tushar Mehta d’accélérer le processus d’enregistrement de ces travailleurs par le ministère du Travail, comme indiqué dans une autre affaire en 2018.

Le tribunal a souligné que les données et le portail sont essentiels pour garantir que les avantages parviennent aux nécessiteux pendant le verrouillage. Il a également demandé aux États / Territoires de l’Union de déposer des affidavits donnant des détails sur les régimes de transfert d’argent après avoir noté que peu d’États avaient mis en place des programmes de transfert direct en espèces aux travailleurs de la construction et que des montants différents de 1 000 à 6 000 roupies avaient été transférés, mais aucun un programme de transfert direct était en place pour les autres travailleurs non syndiqués.

Le tribunal a également demandé aux gouvernements de Delhi, Haryana et Uttar Pradesh de fournir un moyen de transport adéquat aux travailleurs qui souhaitaient rentrer chez eux.

«Qu’il s’agisse du verrouillage national en 2020 ou des mini-verrouillages en 2021, psychologiquement, l’attitude des travailleurs migrants reste la même – ils voudraient rentrer chez eux», a déclaré le juge Shah à Mehta.

Abordant une affaire concernant Suo Motu, le tribunal a souligné que les gouvernements ne pouvaient étendre les avantages aux travailleurs migrants, ceux qui ont perdu leur emploi au milieu de la pandémie, que s’ils étaient enregistrés.

«C’est une tâche difficile, mais qui doit être accomplie», a déclaré le banc, tout en ajoutant que le Centre et les États doivent accélérer l’enregistrement des travailleurs migrants ainsi que de ceux qui travaillent dans les secteurs non organisés. “Sur le papier, nous voyons que le gouvernement a dépensé des milliers de crores, mais le problème est de savoir s’il parvient aux personnes dans le besoin”, a déclaré le banc.

«Nous sommes en outre d’avis qu’il y aura un mécanisme approprié pour contrôler et contrôler si les avantages des régimes de protection sociale atteignent les bénéficiaires qui peuvent être des niveaux locaux aux autorités supérieures avec les noms et les lieux des bénéficiaires afin que les objectifs de ces régimes flotté est atteint », a déclaré le tribunal supérieur.

Concernant la cuisine communautaire, le tribunal a déclaré qu’il incombait aux États / territoires de l’Union de fournir une cuisine communautaire aux travailleurs migrants bloqués, qui ont perdu leur emploi et ont besoin de deux repas par jour. «Nous demandons à tous les États / Territoires de l’Union de rendre opérationnelle la cuisine communautaire aux travailleurs migrants bloqués où qu’ils se trouvent dans le pays. Il y aura une large publicité en ce qui concerne les différents projets, y compris les lieux des cuisines communautaires, afin que ces personnes dans le besoin puissent en fait en profiter », a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.