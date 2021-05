Le processus d’examen de l’App Store compte plus de 500 experts humains; moins de 1% des refus font l’objet d’un appel

Au fur et à mesure que l’affaire Epic Games contre Apple avance, nous avons appris plus de détails sur les discussions internes au sein de chaque entreprise sur leurs modèles commerciaux et plus encore. Avec le témoignage de Trystan Kosmynka, l’un des responsables de l’App Store, plus d’informations sur le processus d’examen de l’App Store ont été révélées.

Dans un nouveau document déposé avec l’essai, Kosmynka a détaillé qu’environ 5 millions d’applications sont soumises à l’App Store chaque année et que le taux de rejet des applications est inférieur à 40%. En 2019, 4808685 applications ont été soumises au processus d’examen de l’App Store et 36% d’entre elles – soit 1747278 – ont été rejetées.

Selon Kosmynka, parmi ces applications rejetées, environ 215 000 ont enfreint d’une manière ou d’une autre les directives de confidentialité d’Apple. Chaque application soumise à l’App Store passe d’abord par une analyse statique et dynamique pour détecter si l’application enfreint les règles de l’App Store ou utilise des API privées. Il y a aussi une étape dans le processus pour vérifier si l’application est similaire à une autre disponible dans l’App Store afin d’éviter les escroqueries ou les imitations.

Ensuite, il y a le processus d’examen humain, qui emploie plus de 500 personnes pour examiner environ 100 000 applications chaque semaine. Comme le montrent les images ci-dessous, ils ont accès à plusieurs appareils Apple pour tester les applications.

Si une application est rejetée, Apple informe le développeur des raisons pour lesquelles l’application n’a pas été approuvée pour l’App Store. Le développeur peut soit soumettre à nouveau l’application après avoir corrigé les erreurs signalées par Apple, soit contacter l’entreprise pour demander un appel du rejet. Cependant, Kosmynka dit que moins de 1% des développeurs font appel d’un rejet.

Apple a été largement critiqué pour la façon dont il gère les applications tierces sur iOS, car la société est accusée d’utiliser son pouvoir avec l’App Store à son propre avantage, nuisant à des concurrents potentiels. Bien qu’Apple se déclare préoccupé par la confidentialité et la sécurité, l’un des arguments d’Epic est que la société ne passe pas en revue toutes les applications soumises au magasin, car des applications frauduleuses y sont disponibles.

Les e-mails rendus publics lors du témoignage du vice-président de l’App Store, Matt Fischer, ont révélé qu’Apple offre un accès à des API spéciales à certains grands développeurs et entreprises, dont Hulu. Dans le même temps, Epic a du mal à essayer de prouver au tribunal que le système d’achats intégrés de l’App Store est un abus de pouvoir monopolistique, comme le décrit une analyse récente de l’affaire.

