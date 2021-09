Le processus d’inscription au CBSE CTET 2021 commence demain : Du patron papier à la validité du certificat, point important pour les candidats

in

Les examens du CTET se tiendront du 16 décembre 2021 au 13 janvier 2022

Le test central d’admissibilité des enseignants (CTET) organisé par le CBSE aura lieu entre le 16 décembre 2021 et le 13 janvier 2022 et le processus d’inscription commencera le 20 septembre et se terminera le 19 octobre. Les frais d’examen seront acceptés en ligne au plus tard en octobre. 20, a déclaré l’organisme chargé de l’examen. Les candidats peuvent soumettre leur candidature en ligne sur le site officiel du CTET — ctet.nic.in.

CBSE CTET est tenu d’employer des candidats éligibles pour des postes d’enseignement dans les écoles élémentaires

CBSE CTET 2021 : Frais de dossier

Tous les candidats de la catégorie générale et de l’OBC devront payer des frais de Rs 1000 sur le papier 1 et Rs 1200 pour les deux papiers. Pour les candidats SC/ST/PwD, les frais de candidature pour un article sont de 500 et pour les deux articles sont de Rs 600.

CTET 2021 : Points importants pour les candidats

• L’examen CTET est divisé en deux épreuves – épreuves 1 et 2. Ceux qui souhaitent enseigner les classes 1 à 6 apparaissent pour l’épreuve 1 tandis que les autres apparaissent pour l’épreuve 2.

• À partir de cette année, les papiers de questions du CTET auront des questions qui accèdent à la résolution de problèmes, à la compréhension conceptuelle, au raisonnement et à la pensée critique du candidat plutôt que d’être basées sur des faits.

• L’examen CTET 2021 se déroulera en mode Computer Based Test (CBT) dans 20 langues pour promouvoir l’enseignement dans la langue maternelle.

• Un cadre d’évaluation détaillé avec des exemples de plans, des compétences mesurables et des exemples de questions sera publié par le CBSE pour aider les candidats à comprendre le cadre des besoins

• Les candidats se verront offrir (gratuitement) la possibilité de tenter un test simulé en ligne dans les centres mis en place par le CBSE.

CBSE, quant à lui, a prolongé la validité du certificat CTET de sept ans à une durée de vie.

Le bulletin d’information détaillé contenant les détails de l’examen, le programme, les langues, les critères d’éligibilité, les frais d’examen, les villes d’examen et les dates importantes sera disponible sur le site officiel du CTET https://ctet.nic à partir du 20 septembre.

