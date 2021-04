Le processus d’insolvabilité pré-emballé en vertu du code de la faillite indien est positif mais limité dans sa portée, selon les experts

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le gouvernement central a introduit une ordonnance pour un processus de résolution de l’insolvabilité prédéfini pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016 (IBC).

Le secteur des MPME a été durement touché en raison de la pandémie de Covid-19 qui les a mis dans une situation de stress.

En savoir plus: Régime d'insolvabilité: Govt, régulateur finalise le cadre pré-pack, régime MPME

La justification de la promulgation de l’ordonnance d’amendement du CIB a été d’offrir un mécanisme de résolution alternatif aux MPME qui soit «plus rapide, plus rentable et maximisant les résultats pour toutes les parties prenantes, d’une manière qui perturbe le moins la continuité de leurs activités et qui préserve les emplois. » Le processus d’insolvabilité préétabli permet aux promoteurs et à la direction de l’entreprise de créer un plan informel de résolution de la dette avec ses créanciers.

En ce sens, il s’agit d’une étape positive qui offre aux promoteurs de l’entreprise une alternative au processus habituel de règlement en cas d’insolvabilité en cas d’insolvabilité (CIRP), long-out (cela prend au moins six mois) et coûteux, où les actifs productifs sont liquidés pour payer les créanciers.

«L’ordonnance est un pas dans la bonne direction et devrait aider à restructurer rapidement les actifs stressés des MPME», a déclaré Ashok Saigal, coprésident du Conseil national des MPME de la CII et directeur général de Frontier Technologies. Il a ajouté que ce mécanisme permet à la direction de l’entreprise de faire partie de l’exercice de restructuration, leur donnant une autre chance de corriger le cap et de continuer à diriger l’entreprise.

Avec l’ordonnance, lorsque les MPME font défaut, elles disposent désormais d’un mécanisme pour proposer leur propre plan de résolution de base et, avec le consentement de 66% de leurs créanciers financiers non liés, lancent eux-mêmes un processus de résolution d’insolvabilité préemballé. Une fois le processus lancé, le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) nommera un professionnel de la résolution. Contrairement au processus CIRP où le professionnel de la résolution prend en charge l’entreprise, dans ce cas, il agira en tant que facilitateur et aidera à améliorer le plan de base ou invitera un plan concurrentiel de candidats potentiels à la résolution, si nécessaire. «Étant donné que la société elle-même initie sa résolution avec un plan de base avec l’approbation de 66% des créanciers financiers consentent à lancer le processus, cela en fait une société plus rapide et plus efficace», a déclaré Misha, associé du cabinet d’avocats Shardul Amarchand Mangaldas.

Si les affaires de la société sont menées de manière frauduleuse ou gravement mal gérée, le comité des créanciers par l’intermédiaire du professionnel de la résolution, demande à la NCLT de transférer le contrôle et la gestion de la société au professionnel de la résolution.

Les experts estiment que l’ordonnance profitera aux MPME qui flottent à la dérive mais ne pourront pas soutenir les navires qui coulent. «La raison en est que le délai de 120 jours est trop court pour les entreprises pour régler le plan de résolution final, en particulier pour les entreprises confrontées à des problèmes de dette plus profonds», a déclaré Daizy Chawla, associé principal du cabinet d’avocats Singh & Associates.

En outre, la portée de l’ordonnance est limitée car elle ne couvre que le secteur des MPME. Selon l’enquête de l’ONSS au cours de la période 2015-2016, il y avait 633,88 lakh MPME dans le pays. «Il aurait dû y avoir une disposition habilitante dans l’ordonnance (amendement) du Code sur l’insolvabilité et la faillite, 2021 pour mettre en œuvre le cadre d’insolvabilité pré-emballé à toutes les entreprises dans un proche avenir. En le limitant au secteur des MPME, cela ressemble plus à un mécanisme spécial pour le secteur qu’à un mécanisme pré-emballé holistique qui est introduit dans le CIB », a déclaré Misha.

Un autre inconvénient majeur est que le cadre du chapitre ne réduit pas de manière très significative le rôle et l’implication des NCLT. «Étant donné que ce processus ne peut être initié que par les entreprises avec le consentement de 66% de ses créanciers financiers non liés, on espère que les différends seront minimes, ce qui permettra au processus de fonctionner plus efficacement que le CIRP normal», a-t-elle déclaré.

