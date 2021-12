Le prochain adversaire de Conor McGregor pourrait être révélé

Conor McGregor pourrait bientôt devenir le champion des poids légers de l’UFC. Mirror Fighting a récemment parlé au coéquipier de longue date de McGregor, Peter Queally, qui a prédit que McGregor affrontera Charles Oliveira pour le titre des poids légers une fois qu’il reviendra de blessure. McGregor et Oliveira s’y sont mis sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, McGregor promettant qu’il reviendrait et deviendrait champion.

« Donc, Charles veut ce combat avec Conor, Conor veut ce combat avec Charles et normalement c’est ce qui se passe, surtout s’il y a de l’argent à gagner, ce qui est le cas », a déclaré Queally à Mirror Fighting. Le dernier combat de McGregor a eu lieu le 10 juillet et il a perdu contre Dustin Poirier au premier tour à l’UFC 264. McGregor s’est blessé à la jambe, ce qui a permis à Poirier de gagner via TKO (arrêt du médecin). McGregor a perdu trois de ses quatre derniers matchs, la dernière victoire étant contre Donald Cerrone à l’UFC 246 en janvier 2020. Il a remporté le titre UFC Lightweight en septembre 2016 en battant Eddie Alvarez à l’UFC 205.

« Bien sûr, il peut battre Charles », a déclaré Queally. « De toute évidence, ce n’est pas idéal de rester aussi longtemps avec une blessure. Mais vous connaissez Conor et ce qu’il peut faire, Charles s’est montré être quelqu’un qui est un combattant brillant mais quelqu’un qui est touché. Je dis toujours que si vous êtes un combattant qui se fait frapper contre Conor, c’est une mauvaise nouvelle pour toi ! Donc je peux le voir gagner ce combat – bien sûr, ce serait l’idéal s’il ne s’était pas cassé la jambe et qu’il en revenait, mais ce sont des choses il faut s’en occuper. »

Il y a des spéculations que McGregor reçoit un traitement spécial de l’UFC. Avec lui défiant le champion malgré le fait qu’il ne remporte pas les matchs de manière cohérente, les fans pensent que McGregor obtient ces opportunités à cause de qui il est. Le président de l’UFC, Dana White, a répondu aux affirmations sur DC Check-In avec Daniel Cormier.

« Conor McGregor est ce gars depuis le jour où il est entré dans cette f—n entreprise », a déclaré White, selon MMA News. « Donc, pour que quelqu’un pointe du doigt et dise : « Oh, ce type reçoit un traitement spécial… » (Parce que) Ce type est spécial. Ce type est f—n spécial. Vous savez combien de combattants j’ai f—n traité avec ça. » Je vais me dire « Ce n’est pas bon pour ma marque ». ‘Je ne me bats pas avec mes amis…' »