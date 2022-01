Le prochain album d’Avenged Sevenfold est « très influencé par Kanye West », déclare M. Shadows

AVENGED SEVENFOLD leader M. Ombres a confirmé à Metal Hammer que le groupe achèverait l’enregistrement de son huitième album studio le mois prochain. « En janvier, nous allons terminer les ficelles du disque », a-t-il déclaré. « Le disque est enregistré depuis un an, mais nous n’avons pas pu mettre les vraies cordes dessus, car nous ne pouvions pas nous envoler pour Prague. Quand un orchestre doit se distancer socialement et qu’ils ne sont pas assis à côté de chacun d’autres, ils peuvent se désaccorder, et nous venons juste d’arriver à un endroit où nous pouvons utiliser cet orchestre de 70 musiciens comme nous le voulions. Nous terminons le disque en février, le mixons en mars. »

Concernant la direction musicale de la suite des années 2016 « La scène », M. Ombres dit : « Il y a tellement d’influences… Nous sommes très influencés par Kanye West. La chose à propos Kanye c’est qu’il s’inspire d’une si bonne musique soul. Je n’ai pas grandi avec ce genre de choses – mon père écoutait BOSTON et Alice Cooper [and] Je n’ai pas eu ce goût de la musique noire et de la vieille soul. Alors, plonger profondément dans les musiciens de jazz… Nous n’essayons pas de faire un disque de jazz, mais les changements d’accords et les progressions nous ouvrent les yeux. »

De retour en février 2021, AVENGED SEVENFOLD guitariste Zacky Vengeance dit à Detroit WRIF station de radio que lui et ses camarades de groupe avaient écrit « beaucoup, beaucoup d’écrits – à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude » – pendant la pandémie de coronavirus. « Maintenant que nous sommes un peu plus âgés, nous nous déplaçons un peu plus lentement, mais [we’ve done] des tonnes d’écriture », a-t-il déclaré. « Nous sommes allés en studio. C’était une période un peu étrange pour faire quoi que ce soit en 2020, mais c’est à ce moment-là que nous avons senti que c’était le bon moment pour sortir et commencer à suivre tout ce que nous avions en nous.

« Mais, comme je l’ai dit, nous le faisons à un rythme lent, nous sommes donc toujours en train d’enregistrer », a-t-il expliqué. « Nous allons très, très lentement, en nous assurant que tout est comme nous l’aimons. Nous ne sommes pas pressés de sortir quoi que ce soit, principalement parce que nous voulons prendre la route, et nous voulons être en mesure de donnez-lui vie. Nous voulons tourner, nous voulons voyager, nous voulons jouer des chansons que les gens veulent entendre ; nous voulons les exposer à de nouvelles choses. Parce que j’ai juste envie de me précipiter pour sortir quelque chose maintenant et de le laisser se dissiper à cause de le vide, alors que les gens s’inquiètent de l’origine de leur prochain repas ou du chèque de paie, la dernière chose au monde dans l’esprit des gens est, ‘AVENGED SEVENFOLDva sortir un nouvel album, et ce sera la grâce salvatrice pour nous tous. Et j’ai l’impression que nous allons y aller doucement, laisser le monde revenir un peu à la normale, et quand les gens seront prêts, nous saurons – nous en avons une bonne idée. Nous allons le terminer lentement, puis le libérer lorsque le monde sera prêt. »

En décembre 2021, M. Ombres Raconté Kerrang ! magazine sur la direction musicale du nouveau VENGÉ matériel : « Le [new] l’enregistrement ne ressemble à rien ‘La scène’ – c’est une direction complètement nouvelle, et cela ne ressemble en rien à tout ce que nous avons fait. C’est tout ce que je vais en dire : c’est exagéré, et c’est très éclectique et sauvage. »

AVENGED SEVENFOLD a fait profil bas en 2019. Une ampoule de sang sur M. Ombresles cordes vocales de ‘ ont forcé le groupe à annuler une tournée d’été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

« La scène » a été publié par surprise en octobre 2016. La sortie du disque, annoncée le soir de sa mise en vente, a obtenu les ventes les plus basses d’un AVENGED SEVENFOLD album en 11 ans. Il s’est vendu à 76 000 exemplaires au cours de sa première semaine, dont 73 000 physiques.

« La scène », VENGÉdébuts pour Capitole, a vendu moins de la moitié du nombre d’exemplaires au cours de sa première semaine que les deux précédents efforts du groupe, les années 2010 « Cauchemar » et 2013 « Salut au roi ».

AVENGED SEVENFOLD a récemment annoncé la Club des chauves-souris, un nouveau niveau de connexion avec les fans basé sur des jetons non fongibles, ou NFT – actifs numériques (billets gratuits à vie, rencontres gratuites à vie, airdrops au cours de chaque année, cours de batterie, cours de guitare, golf leçons, cadeaux, évitez les files d’attente lors de spectacles, soirées poker, soirées cinéma, etc.) qui ne peuvent pas être reproduits. Après une première baisse de 101 NFT gratuits pour aiguiser l’appétit des fans, ils en ont sorti 10 000 fin novembre via avengedsevenfold.io, tous ceux qui en achètent un faisant partie de la communauté.