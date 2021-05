Le prochain album de Clown On Slipknot: “ Je n’ai jamais entendu Corey Taylor comme ça ”

Télécharger hôte du festival Kylie Olsson rattrapé NŒUD COULANT percussionniste NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn “Clown” Crahan avant l’inclusion du groupe dans “Télécharger: rechargé” les 5 et 6 juin le Arts du ciel. Pitre a discuté de son année en lock-out, passé Télécharger performances, nouvelle musique et plus encore dans cette interview candide, que vous pouvez voir ci-dessous.

Parler du matériel NŒUD COULANT a écrit pour le suivi de 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” album, Pitre dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne vais pas parler du nombre de chansons [we’re completed], parce que, honnêtement, je ne peux pas. Mais je peux juste vous dire que je suis vraiment heureux et que les gars sont vraiment heureux. [SLIPKNOT frontman Corey] Taylor est à un certain niveau de chant que je ne l’ai jamais entendu, ce qui me rend vraiment ému.

“De la grande musique a été écrite, et à cause de cela, mon chanteur préféré sur la planète a chanté les chansons”, a-t-il poursuivi. “Et c’est la première fois que nous pouvons entrer dans un studio avec des paroles complètes. Quand je dis” terminé “, je veux dire écrit, enregistré, mais il aura toujours son temps en studio pour projeter ce qu’il veut pour chaque chanson individuelle Donc ils sont aussi finis que possible jusqu’à ce qu’il entre.

“Donc, nous sommes à LA C’est à peu près tout ce que je peux dire,” Pitre ajoutée. “Et nous faisons de la musique de Dieu, et nous nous amusons. Et c’est juste génial d’être avec tout le monde, et tout le monde est de la meilleure humeur que j’aie jamais vue. C’est très amusant d’être avec le groupe; c’est beaucoup de plaisir à ne pas être stressé ou anxieux, et juste à faire ce que nous faisons, parce que nous le faisons depuis 20 ans. Et les gens se disent enfin: «Fais ce que tu veux». Et c’est inhabituel pour nous, car c’est généralement moi qui dis: “Non. C’est ce que nous allons faire, que cela vous plaise ou non.” Alors maintenant, c’est juste, comme: «Fais ce que tu veux». Et, mec, quelle chose agréable à recevoir après toutes ces années. C’est une belle chose. “

Demandé si le nouveau NŒUD COULANT les chansons ont un son “différent” de ce que le groupe a fait dans le passé, Pitre a déclaré: “Je pense que ce que tout le monde comprendrait et serait d’accord, c’est que nous, en tant que joueurs ou artistes que nous sommes, nous cherchons toujours à solidifier une certaine conscience en nous. Nous avons donc toujours poussé pour être indifférents. Non. exprès, mais pour avoir le droit d’en sortir pleinement.

“Nous n’avons rien à prouver à personne; nous n’avons qu’à le prouver à nous-mêmes”, a-t-il expliqué. “Et j’ai toujours cru que nos fans, notre culture, nous aiment parce qu’ils peuvent nous faire confiance. Ils n’aiment peut-être pas ce que nous décidons, mais ils se disent: ‘Au moins, vous l’avez décidé, et nous reviendrons parce que vous y avez pensé.

“Alors, est-ce que la musique est différente? La musique est toujours différente. Je veux faire des tableaux différents. Je ne veux pas créer le même tableau. La familiarité, c’est bien, mais recréer la même chose ne l’est pas, à notre avis.

“Donc, ce que je peux vous dire, c’est ceci pour cet album: je crois que cet album est le dernier album à exercer le droit de ce que nous recherchons. Je pense que nous le maîtrisons sur celui-ci. Je pense que ça arrive très C’est une question de confiance.

“Tu peux imaginer, NŒUD COULANT a commencé comme une chose, comme zéro, et ensuite l’attente de nous est à un million de pour cent », a-t-il poursuivi.« Et ce n’est pas une attente que nous nous imposons; c’est le monde. Nous devons donc garder l’esprit clair sur ce que nous essayons de faire et ne pas nous éloigner de qui que ce soit d’autre.

“Je pense que les chansons que les gens aiment vraiment NŒUD COULANT, nous les appelons des brûleurs de grange. Et ce sont des chansons comme ‘Surfacing’. Nous les appelons affectueusement brûleurs de grange. C’est peut-être ce que la majorité aimerait, mais nous le faisons en quelque sorte pendant notre sommeil. Et si nous te donnions seulement ça, ça NŒUD COULANT formule, cette recette, quelque chose serait perdu.

“Donc, ce que je peux dire, c’est que je crois que cette collection de [songs], quoi que cela finisse par être un album, je crois vraiment que ce sera la finale – pas un effort, mais le coup de pinceau final d’un processus de réflexion que nous avons vraiment commencé … Jim [Root, SLIPKNOT guitarist] et j’en ai beaucoup parlé. Nous avons vraiment commencé ce genre de réflexion sur «Vol. 3 ‘ [2004] et vraiment ramassé – Jim et j’ai vraiment pu saisir une sorte de pensée en créant [the unreleased SLIPKNOT album] ‘Regardez à l’extérieur de votre fenêtre’; c’était une autre possibilité pour lui et moi de travailler ensemble. Et puis nous avons tous quelque chose à dire. Et je crois que ce sera la dernière fois que nous devrons nous sentir obligés de nous débarrasser de ce truc. Et c’est passionnant. Parce que qui sait alors quel est le futur?

“Alors, est-ce différent? Ils sont tous différents,” Pitre ajoutée. “Mais ils sont NŒUD COULANT. Nous cherchons nos âmes, donc nous croyons que vous allez l’aimer, parce que nous l’aimons, je suppose. Donc, c’est différent. Mais je vais vous dire: je n’ai jamais entendu Corey Taylor comme ça maintenant – je ne l’ai juste jamais entendu comme ça. Je sens que la boucle est bouclée. J’ai presque l’impression que nous rendons hommage à tout ce que nous avons grandi en aimant. J’entends tellement de ce que j’ai grandi, mais c’est mon chanteur préféré qui chante. Je ne peux pas dire: «Oh, vous ressemblez à cette personne ou à cette personne». J’ai l’impression d’être un gamin qui se faufile dans une bière EMBRASSER concert ou quelque chose comme ça. J’ai 14, 18 ans, peu importe… Ne disons pas se faufiler. Disons 21, et j’entre dans un EMBRASSER concert à 21 ans, et je prends une bière. Et je me sens vraiment comme ça en ce moment. Je m’amuse tellement avec les gars et je crée juste. Nous sommes tellement froids et détendus parce que nous avons tellement appris. “

NŒUD COULANTle dernier album de “Nous ne sommes pas votre genre”, est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie et Autriche. , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes aux États-Unis ont été stimulées par une offre d’échange de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée été 2019.