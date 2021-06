Le prochain album de Taylor Swift sera ‘Red (Taylor’s Version)’

Taylor Swift a annoncé que le prochain album qu’elle sortira sera un réenregistrement de Red de 2012. Au milieu d’une longue note sur le chagrin qu’elle a postée sur Twitter vendredi, Swift a écrit : « Imaginer votre avenir peut toujours vous faire faire un détour par le passé. Et c’est tout pour dire que le prochain album que je sortirai est ma version de Red. L’album sortira le 19 novembre.

rouge, le quatrième album studio de Swift avec 16 chansons dans sa version standard (y compris des singles comme “We Are Never Ever Getting Back Together”, “22” et “I Knew You Were Trouble”) et 22 chansons sur l’édition de luxe, sera réédité -publié avec 30 chansons, a déclaré Swift. “Et hé, l’un d’eux dure même 10 minutes”, a écrit Swift.

Elle a ajouté: “Musicalement et lyriquement, Red ressemble à une personne au cœur brisé. C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui, d’une manière ou d’une autre, s’emboîtaient tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé.

Le réenregistrement de Red fait suite à la sortie en avril d’un Sans peur (version de Taylor), qui a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard 200. L’annonce survient juste après que Taylor a reçu le Prix ​​d’icône d’auteur-compositeur NMPA. L’Association nationale des éditeurs de musique a remis cet honneur à Taylor Swift plus tôt ce mois-ci. Le prix a été présenté par le PDG et président de la NMPA, David Israelite. Dans son discours de remerciement, la musicienne lauréate d’un Grammy Award a remercié ses collaborateurs à la fois en studio et dans ses classes de collège.

Lors de l’événement virtuel, Swift a déclaré: “Je veux prendre un moment pour remercier les personnes qui étaient mes professeurs, mes professeurs, de l’art de l’écriture de chansons. Tout d’abord, tous ceux qui ont écrit avec moi à Nashville quand j’étais en huitième ou neuvième année, c’est fou que tu aies fait ça. J’ai tellement de chance d’avoir pu apprendre de certains des meilleurs écrivains de Music Row. »

