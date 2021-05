Le prochain album solo de Nita Strauss inclura “ un crossover vraiment, vraiment fou auquel les gens ne s’attendraient pas ”

Dans une nouvelle interview avec Kylie Olsson‘s Youtube spectacle “La vie en six cordes”, Nita Strauss, le déchiqueteur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a parlé de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour son suivi de 2018 “Chaos contrôlé” débuts en solo.

“Cela a été vraiment une expérience intéressante, écrire et être créatif quand vous êtes vraiment coincé dans cette bulle et que vous n’avez aucun stimulus pour vous inspirer pour faire les choses”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la crise des coronavirus (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). “Cela a été un processus intéressant d’être créatif à cette époque, mais finalement je suis vraiment fier de la façon dont tout sort. Je pense que c’est l’une des choses les plus intéressantes que j’ai faites musicalement. Et je me suis beaucoup plus concentré. sur la chanson. Mon premier album était en quelque sorte, “Combien de trucs de guitare cool puis-je faire?” Et cette fois, il y a beaucoup de trucs de guitare cool, si je le dis moi-même, mais il y a aussi beaucoup plus l’accent sur la chanson et l’écriture et le voyage que cela emmène l’auditeur. J’ai travaillé avec différents auteurs-compositeurs et producteurs pour m’aider en quelque sorte à affiner mes compétences dans ce domaine et pas seulement à vomir de la guitare partout dans la chanson. [Laughs] Et ça a été un très bon processus de croissance pour moi. Donc je suis vraiment content de la façon dont ça sort. “

À la question de savoir si son deuxième album sera à nouveau un effort entièrement instrumental, Nita a déclaré: “J’aurai quelques chanteurs invités cette fois. Il y a quelques noms qui sont attachés qui, un en particulier, si cela se produit, sera un croisement vraiment, vraiment fou auquel les gens ne s’attendraient pas, et puis d’autres, plus de gens qui vibrent avec mon style personnel. Mais quoi que ce soit, je peux vous promettre que ce ne sera pas ennuyeux et ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendriez. “

Strauss a poursuivi en disant qu’elle avait volontiers délégué certaines des responsabilités liées à la production et à l’ingénierie du prochain album à d’autres personnes. “Le premier, j’ai absolument tout fait, et c’était plus par entêtement qu’autre chose”, a-t-elle expliqué. «Je voulais faire ma propre déclaration; je voulais tout faire moi-même. Je ne voulais pas d’influence externe me dire comment cela devrait être fait. Alors je l’ai produit, je l’ai conçu, j’ai joué tout ce que je pouvais jouer. Je ne suis pas assez bon batteur ou claviériste pour jouer ce genre de choses, mais tout ce que je pouvais faire moi-même, je l’ai fait. Et cette fois-ci, je suis vraiment heureux de prendre du recul par rapport à l’ingénierie et vraiment juste Je me concentre sur le fait d’être guitariste et auteur-compositeur. Donc, je continue de concevoir mes propres guitares, j’ai toujours conçu les claviers et des trucs comme ça, mais je ne vais pas concevoir la batterie. Quand Josh [Nita‘s longtime boyfriend, manager and drummer Josh Villalta] entre et joue de la batterie en direct, je ne serai pas celui qui les captera cette fois, alors tu es le bienvenu. [Laughs] Et puis la même chose avec le chanteur. Je ne sais pas enregistrer les voix. Je n’ai aucun ego à prendre du recul et à laisser quelqu’un qui sait vraiment ce qu’il fait le faire. Je pense que c’est une bonne croissance pour moi, parce que j’aurais obstinément bousculé tout seul jusqu’à ce que cela paraisse décent. Et maintenant, je suis vraiment content de prendre du recul, d’embrasser le processus et de travailler avec de très bonnes personnes.”

Nita a également confirmé qu’elle ne gérerait elle-même aucun chant principal sur le nouvel album. “Je peux tenir un morceau assez pour chanter un peu sur le Alice tournée, mais je ne suis pas assez bonne chanteuse pour chanter une chanson entière », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, Nita Raconté Lutte Inc. rédacteur en chef Nick Hausman que son prochain album comportera une apparition en tant qu’invité par l’une de ses «chanteuses préférées sur la scène en ce moment».

En avril 2020, Nita lancé “Les fondamentaux de la guitare rock” – un programme d’enseignement de la guitare en ligne en trois modules adapté aux apprenants de tous niveaux. Le cours est disponible sur www.iwanttoplayguitar.com.

NitaL ‘émission en direct est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des reprises.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE visiter. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER chanteur Kip Ailier.



