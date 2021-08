Le prochain aperçu technique de Halo Infinite teste Big Team Battle et 4v4

343 Secteurs d’activité a annoncé que les deux prochains modes introduits pour Halo infini sera le favori de la série Big Team Battle et 4v4.

Dans une récente mise à jour du développement de Halo Infinite, 343 Industries a annoncé que le précédent aperçu du bot Halo Infinite avait aidé le studio à tester les serveurs et l’IA des bots, et que le prochain test augmenterait un peu plus les enjeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

En plus de Big Team Battle et du 4v4, 343 a également l’intention d’ajouter des exercices d’armes à l’arène et à l’académie dans le prochain test. Les modes ont été choisis pour permettre au développeur de glaner encore plus d’informations sur la façon dont les joueurs agissent dans le jeu et d’aider à tester les serveurs avant le lancement du jeu plus tard cette année.

Au moment de la rédaction, il n’y a pas de date fixée pour le prochain test, et le studio note que ces tests seront en cours même une fois le jeu lancé.

Cela fait suite à la nouvelle selon laquelle le jeu de campagne coopératif et les fonctionnalités de Forge seraient absents de Halo Infinite à la sortie.

Selon le chef de la création Joseph Staten, l’équipe de développement a besoin de plus de temps pour terminer certaines fonctionnalités du jeu avant la sortie, car certains aspects du jeu ne sont pas à la hauteur des normes du studio.

Halo Infinite sortira ce jour férié pour les consoles PC et Xbox, et 343 dit qu’il est sur le point de confirmer une date fixée pour le lancement.