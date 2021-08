Le prochain aperçu technologique de Halo Infinite se concentrera sur les modes PvP, confirme 343 Industries

Le développeur de Halo Infinite, 343 Industries, a confirmé qu’un autre aperçu technique est à venir et que cette fois-ci, l’accent sera mis sur les modes PvP.

L’annonce a été faite lors d’une récente vidéo de mise à jour du développement par le producteur pour les opérations en direct, Sam Hanshaw, qui a confirmé que le prochain aperçu attirera encore plus de joueurs que le précédent et que l’objectif actuel est que les participants puissent jouer en 4v4. PvP et la grande bataille en équipe 12v12 à plus grande échelle.

Cet aperçu technique à venir fait suite au premier aperçu de Halo Infinite qui a eu lieu en juillet et Hanshaw a confirmé que les modes axés sur les bots de cette première série de tests seront également toujours disponibles pour les joueurs de cette prochaine série.

Pour le moment, le prochain aperçu technique n’a pas de date de début, mais nous imaginons qu’il ne faudra pas longtemps avant que cela soit confirmé. Espérons que ce sera également le cas pour la date de sortie de Halo Infinite qui est toujours fixée à “Holiday 2021”, bien que lorsque le jeu sera lancé, 343 Industries a confirmé dans cette même mise à jour qu’il n’y aurait pas de coopération de campagne ou d’éditeur de niveau Forge. . Au lieu de cela, ces modes seront ajoutés au jeu dans les mois suivant la sortie en tant que mises à jour de saison.

Nous savons donc que Halo Infinite est un jeu qui continuera de croître et de s’étendre après le lancement et Hanshaw a déclaré que le système de vol se poursuivra également après le lancement, afin de tester le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités qui seront introduites. “Halo Infinite est un jeu qui va continuer, et quand nous aurons de nouvelles fonctionnalités que nous voulons tester, nous allons le faire de la même manière”, a-t-il déclaré, “Nous mettons donc en place ce programme pour durer au-delà du lancement.

Ceux qui espèrent participer à l’un des vols d’essai de Halo Infinite devront être inscrits au programme Halo Insider. Pour vous inscrire, vous devez vous inscrire au programme avec votre gamertag et vous inscrire aux communications et aux vols. Le responsable de la communauté Halo, John Junyszek, a déjà publié un fil Twitter, décrivant en détail les étapes pour s’inscrire.

Pour le moment, Halo Infinite a une fenêtre de sortie de Holiday 2021, ce qui signifie que nous devrions probablement nous attendre à le voir entre novembre et décembre. À mesure que la période des vacances approche, les fans recherchent de plus en plus une date plus solide que cela. Mais quand en aurons-nous un ?

Eh bien, vraiment, j’ai l’impression que ce n’est qu’une question de temps. Bien que cette récente mise à jour de développement n’ait pas apporté de date de sortie solide, 343 Industries a présenté des fonctionnalités que les joueurs devraient et ne devraient pas s’attendre à voir au lancement et a mis l’accent sur une feuille de route de contenu post-lancement. Cela suggère que 343 Industries et Microsoft n’ont pas l’intention de laisser filer le délai de publication.

Ce prochain grand aperçu technique à l’horizon apportera à l’équipe de développement des commentaires sur certains modes multijoueurs assez essentiels et il semble plausible qu’à la suite de cela, 343 Industries se trouve dans un endroit où il sera prêt à offrir une date un peu plus solide. . Seul le temps nous le dira, cependant.

Lorsque Halo Infinite sera lancé, vous pourrez y jouer sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, les abonnés Xbox Game Pass y ayant accès dès le premier jour.