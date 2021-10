Le prochain aspirateur robot de Dyson révélé dans les dossiers de la FCC avec un nouveau design

Le dernier aspirateur de Dyson, le 360 ​​Heurist au nom étrange, a sauté une sortie aux États-Unis, apparemment parce que sa conception était mal adaptée à la disposition des maisons américaines. Mais il semble que la société envisage de lancer bientôt un nouveau robovac aux États-Unis, après avoir déposé les détails d’un produit non annoncé auprès de la FCC. Les photos du dossier semblent montrer un nouveau design plus large et plus plat que ses prédécesseurs, avec une base de chargement arrière carrée et plus volumineuse.

Le robovac sans nom est de la même couleur bleu nickel frappante que son prédécesseur, et possède des bandes de roulement de réservoir et un bac à poussière amovible, tout comme les incursions précédentes de Dyson dans cette catégorie de produits. Il semble également que l’appareil (étiqueté RB03) dispose de la caméra à 360 degrés Heurist avec un anneau d’éclairage à LED. Ces voyants sont importants, car ils garantissent que l’appareil peut naviguer dans l’obscurité, ce qui est pratique si vous souhaitez que votre robovac nettoie lorsque vous êtes absent ou endormi.

La marque sur l’appareil suggère qu’il utilisera également les nouveaux moteurs Hyperdymium de Dyson. C’est simplement le nom de Dyson pour ses derniers moteurs électriques sans balais, qui sont apparus dans ses derniers aspirateurs-balais. Il semble également que vous puissiez retirer une partie du tube interne (photo 4 ci-dessous) qui relie le bac aux brosses. Ce serait une mise à niveau intéressante, car le 360 ​​Heurist avait tendance à se boucher lorsqu’il aspirait des tas de gros débris.

Le changement le plus intéressant pour ce produit, cependant, est la nouvelle forme. Les aspirateurs précédents de Dyson, le 360 ​​Eye et le 360 ​​Heurist, étaient plus hauts et plus étroits que les produits concurrents construits par iRobot et autres. Cela leur permet de prendre des virages plus serrés autour d’articles comme les pieds de chaise, mais les empêche de passer l’aspirateur sous certains meubles. Il est difficile d’évaluer les dimensions exactes de ce nouveau produit (malgré l’inclusion de règles dans les images, la perspective est déroutante), mais il semble être plus large et plus plat que Eye and Heurist. Cela correspondrait aux commentaires passés de Dyson selon lesquels Heurist n’était pas tout à fait adapté aux foyers américains. Permettre à l’aspirateur de passer sous plus de meubles aiderait certainement les ventes.

Il n’y a aucune garantie bien sûr que ce produit finira aux États-Unis, mais un dépôt de la FCC suggère évidemment que c’est l’ambition actuelle de Dyson. Nous espérons en savoir plus sur ce produit à l’avenir.