Le prochain casque AR/VR d’Apple nécessitera une connexion à l’iPhone

Le premier casque AR/VR développé par Apple devra être connecté sans fil à un iPhone ou à un autre appareil Apple pour déverrouiller toutes les fonctionnalités, rapporte The Information.



Il sera similaire à la version WiFi uniquement de l’Apple Watch, qui nécessite une connexion ‌iPhone‌ pour fonctionner. Le casque est conçu pour communiquer sans fil avec un autre appareil Apple, qui gérera la plupart des ordinateurs puissants.

Selon The Information, Apple a récemment terminé les travaux sur les puces personnalisées de 5 nanomètres qui doivent être utilisées dans le casque, et c’est de là que viennent les détails de la connectivité.

Apple a terminé le système de clé sur une puce (SoC) qui alimentera le casque, ainsi que deux puces supplémentaires. Les trois puces ont atteint l’étape de sortie de bande, donc le travail sur la conception physique est terminé et il est maintenant temps pour la production d’essai.

Les puces ne sont pas aussi puissantes que les puces utilisées dans les appareils Mac et iOS d’Apple, sans moteur neuronal pour les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. La puce est conçue pour optimiser la transmission de données sans fil, la compression et la décompression de la vidéo et l’efficacité énergétique pour une durée de vie maximale de la batterie.

Bien que conçu pour fonctionner avec un appareil iOS, le casque dispose d’un processeur et d’un processeur graphique, il est donc possible qu’il ait un mode autonome avec des fonctionnalités limitées.

TSMC fabrique les puces qui seront utilisées dans le casque, et la production de masse serait prévue dans au moins un an. Le premier casque AR/VR pourrait sortir dès 2022, mais le lancement pourrait également être repoussé si les travaux sur l’appareil ne sont pas terminés à temps.

L’Information a également appris que des travaux étaient terminés sur le capteur d’image et le pilote d’affichage pour le casque, et TSMC travaille toujours sur des problèmes avec le capteur d’image compte tenu de sa grande taille. TSMC s’efforce d’augmenter le rendement qu’il obtient pendant la production d’essai.

Ce casque AR/VR en cours de développement est distinct d’un ensemble de lunettes intelligentes à réalité augmentée qui sont en préparation. Les lunettes intelligentes plus fines et plus petites suivront le casque et devraient être lancées en 2023.