Le prochain casque de Valve emprunte apparemment la route Oculus Quest et ne nécessitera pas de PC

On dirait Soupape travaille peut-être sur un deuxième casque VR en tant que successeur du Indice, et cette fois, il semble cibler un modèle sans fil autonome qui fonctionnerait davantage comme sur Quête d’Oculus ou Oculus Quête 2.

Les indices que la société propriétaire de Steam travaille sur ce nouveau matériel provenaient initialement du YouTuber Brad Lynch qui a trouvé plusieurs références dans le code SteamVR de Valve “Deckard” – un joli nom de code de science-fiction pour le casque théorique.

Ars Technica a ensuite publié plus de preuves pointant vers l'existence du casque, validant les découvertes du YouTuber.

Lynch a noté que « Valve [has] réaménagé le Deckard pour qu’il fonctionne avec Steam VR au cours de l’année écoulée”, et que les différents fichiers découverts dans la base de données Steam VR – allant des références de profil d’entrée aux fichiers de preuve de concept – suggèrent une conception plus autonome que ce que nous avons vu de Valve dans le passé.

Le casque peut également avoir une connectivité sans fil via Wi-Fi et peut utiliser le même processeur AMD semi-personnalisé que nous verrons dans les unités Steam Deck lors de leur expédition plus tard cette année. Une FAQ de Valve note que l’hybride PC/console n’est “pas optimisé” pour la réalité virtuelle, mais Valve a noté dans une interview avec The Verge que la puce est “très pertinente pour nous et nos projets futurs”. Hmm.

Il est logique que Valve veuille se tourner vers la raquette VR de casque sans fil premium de Facebook – notre propre Tom Orry a été tellement impressionné par le dernier casque VR qu’il a estimé que vous pouviez « oublier la PS5 et la Xbox Series X si vous voulez un wow de nouvelle génération. ” parce que ” Oculus Quest 2 est votre meilleure option “. Un grand éloge en effet !