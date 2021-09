Le prochain challenger Galaxy Buds 2 de Sony pourrait avoir une meilleure autonomie de batterie

Les prochains véritables écouteurs sans fil de Sony pourraient avoir une autonomie de batterie plus longue sur une seule charge que les Samsung Galaxy Buds 2, ainsi que des capacités de résistance à l’eau, a révélé une nouvelle fuite.

Les nouveaux détails ont été divulgués via une liste de pré-publication sur le marché en ligne de Walmart, qui a depuis été supprimée. Selon le blog Walkman, qui a obtenu des photos des écouteurs ainsi que la fiche technique, le prochain Sony WF-C500 pourrait coûter environ 80 $.

Pour ce prix, vous pouvez obtenir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une seule charge et un total de 20 heures avec l’étui de charge. En comparaison, les Galaxy Buds 2 peuvent durer plus de cinq heures avec la suppression du bruit activée et moins de huit heures avec l’ANC désactivé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, les Buds 2 ne se comparent peut-être pas par des chiffres à charge unique, mais à 29 heures avec ANC désactivé, ils vous permettront de continuer un peu plus longtemps. Pendant ce temps, le coûteux WF-1000XM4 de Sony (279 $) offre jusqu’à 24 heures d’autonomie totale avec ANC activé et 36 heures lorsque cette fonction est désactivée.

Cependant, les Buds 2 auront également une longueur d’avance dans les capacités de suppression du bruit par rapport au WF-C500, qui ne serait pas équipé d’une suppression active du bruit.

En termes de conception, les prochains écouteurs semblent un peu plus petits que le WF-1000XM4. Sur la base des images divulguées, le WF-C500 est également plus plat, il ne dépassera donc pas autant de vos oreilles que le WF-1000XM4, et il ne présentera pas non plus la même construction premium.

Le WF-C500 a également été repéré avec un indice IPX4 pour la résistance à la transpiration et aux éclaboussures. Cela devrait faire des futurs écouteurs un compagnon idéal pour les amateurs de fitness, ainsi qu’un concurrent sérieux des meilleurs écouteurs sans fil bon marché.

La connectivité Bluetooth serait censée être alimentée par une puce Airoha.

La paire à venir devrait également être livrée en quatre coloris : noir, vert, blanc et orange. Cela dit, la disponibilité de ces options de couleurs peut varier selon les pays.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Chef de classe

Les meilleurs écouteurs et casques pour étudiants

Trouver une bonne paire d’écouteurs ou d’écouteurs n’est pas trop difficile de nos jours, compte tenu des vastes options disponibles. Vous devez juste savoir quoi rechercher pour vous assurer qu’ils correspondent à votre style de vie d’étudiant de la manière qui compte.