Le prochain champ de bataille mobile est l’enregistrement vidéo, et l’iPhone est toujours en avance

Pour la plupart, quel que soit le smartphone que vous achetez, il est probablement capable de prendre de très belles photos. Et si vous passez au mode Pro de l’appareil photo, vous pouvez pratiquement supprimer le besoin d’utiliser un reflex numérique grâce aux mises à niveau que nous avons vues à la fois dans les capteurs et dans le traitement logiciel. Peu importe qu’il s’agisse de l’iPhone 13 Pro Max ou du OnePlus 9 Pro, le marché des smartphones a presque atteint un plateau.

C’est en partie la raison pour laquelle nous voyons de plus en plus d’entreprises se concentrer sur des fonctionnalités « gimmicky » comme la possibilité de prendre des photos de la lune. Maintenant, je ne suis pas convaincu à 100% qu’il n’y a pas de magie noire pour transformer une image d’une pomme de terre dans le ciel en une image claire et réelle de l’homme sur la lune. Mais je m’égare.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Andrew Myrick / Android Central

La photographie sur les appareils mobiles a atteint son apogée, du moins jusqu’à ce que de nouveaux capteurs d’appareil photo soient développés pour les smartphones. Alors, quelle est la prochaine étape ? À mon avis, c’est de la vidéographie.

Fini le temps où vous deviez utiliser un appareil photo compact pour enregistrer vos enfants en train de jouer ou simplement pour enregistrer quelque chose d’autre qui soit mémorable. Au lieu de cela, l’appareil photo compact vit dans votre poche ou votre sac et se déclenche en un rien de temps. Et même si nous avons des téléphones comme le Galaxy S21 Ultra qui peuvent enregistrer des vidéos 8K, ce n’est pas la meilleure expérience de le faire.

L’enregistrement vidéo a sa série de limitations, et à moins que vous n’optiez pour un appareil spécifique comme le Sony Xperia 1 III avec sa multitude de fonctionnalités d’appareil photo, vos vidéos pourraient être un peu courtes. Nous vivons à une époque où n’importe qui peut simplement enregistrer sur son téléphone et télécharger une vidéo sur YouTube. TikTok fait fureur maintenant, et il ne semble pas qu’il ralentisse de si tôt.

L’enregistrement vidéo sur Android n’est pas génial

Source : Ara Waggoner / Android Central

Au-delà de cela, cependant, nous sommes un peu dans une impasse du côté Android des choses. Plus récemment, le Pixel 5a a fait l’objet d’une certaine controverse, car le dernier appareil de Google souffrait de problèmes de surchauffe lors de l’enregistrement de vidéos 4K. Par conséquent, le téléphone n’enregistre que la vidéo 4K pendant moins de 10 minutes avant que le téléphone ne vous donne un avertissement.

C’est encore plus frustrant car ce n’est pas comme si le Pixel 5a était le seul appareil à rencontrer ces problèmes. Au cours de la dernière année, nous avons vu des problèmes similaires affliger les goûts du OnePlus 9 Pro et du Galaxy S21 Ultra. Les problèmes récurrents avec certains des meilleurs téléphones Android incluent le chipset du Snapdragon 888 qui chauffe trop. Étant donné que cela se produit également avec le Pixel 5a et son chipset Snapdragon 765G de niveau intermédiaire, il semble que ce soit plus un problème Qualcomm qu’autre chose.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Une série d’appareils a apparemment réussi à éviter cette tendance, et c’est l’iPhone. Dites ce que vous voulez, mais le silicium conçu sur mesure par Apple a résisté à tous ces problèmes et continue d’être le meilleur smartphone pour l’enregistrement vidéo. Certains créateurs de YouTube comme Austin Evans ont commencé à utiliser les iPhones comme appareils photo “b-roll” parce que tout ce qu’Apple fait fonctionne.

Ce qui est encore plus fou, c’est qu’Apple a quelque peu adopté l’approche de Google (jusqu’à ce que le Pixel 6 atterrisse) en utilisant un trio de capteurs de 12 MP chaque année. La différence est qu’Apple utilise presque toujours des capteurs améliorés à chaque version, mais il ne s’agit toujours que d’un trio d’objectifs 12MP. Ceux-ci ne feront pas les gros titres comme le capteur principal 108MP du Galaxy S21 Ultra ou le capteur 200MP Samsung ISOCELL HP1 qui arrivera bientôt sur les smartphones.

Fonctionnalités non fantaisistes

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Et ce n’est pas non plus comme si Apple stagnait avec son ensemble de fonctionnalités de caméra, comme en témoigne un mode cinématique gadget arrivant avec la série iPhone 13. Un meilleur exemple est Apple ProRes, qu’Apple décrit comme suit :

Les codecs Apple ProRes offrent une combinaison inégalée de performances d’édition multiflux en temps réel, d’une qualité d’image impressionnante et de taux de stockage réduits. Les codecs ProRes tirent pleinement parti du traitement multicœur et proposent des modes de décodage rapides à résolution réduite.

Cela vient du livre blanc Apple ProRes, publié en janvier 2020. Alors pourquoi ProRes est-il important avec l’iPhone 13 Pro et Pro Max ? En effet, ce seront les premiers smartphones capables d’enregistrer à l’aide de ces codecs.

Source : Pomme

Le premier avantage principal de l’enregistrement avec Apple ProRes est que le formatage conservera plus de détails dans le fichier vidéo. Dans la plupart des cas, l’enregistrement vidéo sur les appareils mobiles est compressé, c’est pourquoi vous vous retrouvez avec des images moins que stellaires, même si votre téléphone est censé être capable de beaucoup plus.

Mais le format ProRes n’est pas sans avertissements. Apple déclare que vous ne pouvez l’utiliser qu’avec l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, à condition que vous disposiez d’au moins le modèle de 256 Go. Selon certains rapports, l’enregistrement d’une seule minute de vidéo 4K ProRes entraînera le stockage d’un fichier de 6 Go sur votre iPhone. C’est certainement une limitation frustrante pour certains, mais si vous aviez prévu d’utiliser votre iPhone pour enregistrer des vidéos régulièrement, vous avez probablement opté de toute façon pour une option de stockage plus élevée.

La bataille n’est pas finie

Source : Michael Fisher / Android Central

Tout cela pour dire que si le monde Android veut essayer de faire un essai et couper Apple une cheville ou deux, il a besoin d’un appareil qui peut se balancer pour les clôtures sans compromis. Ce sera peut-être le Pixel 6 Pro, avec le processeur Google Tensor qui gérera tout le gros du travail.

Mais jusqu’à ce que ce jour arrive, les iPhone 13 Pro et Pro Max resteront les meilleurs smartphones pour enregistrer des vidéos. C’est décevant compte tenu de la qualité-parité entre les meilleurs téléphones avec appareil photo Android et l’iPhone. Le prochain champ de bataille mobile est la vidéographie, et le monde Android a encore beaucoup de travail à faire pour rattraper Apple.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2021 – et leurs prochaines dates de sortie

Au début de 2020 et tout au long de l’année, de nombreux matchs de grande envergure ont été retardés en raison de COVID-19. Maintenant, l’industrie des jeux voit que cette tendance s’est poursuivie jusqu’en 2021. À l’approche de l’automne, attendez-vous à beaucoup plus de retards. Nous avons donc compilé une liste de chaque jeu qui a été retardé ou repoussé en 2022.