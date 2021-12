Le prochain chapitre de Dead By Daylight mettra en vedette l’anneau (Ringu)

À tout moment, Sadako émergera. Capture d’écran : © 2021 Koji Suzuki © KADOKAWA © RINGU/SPIRAL Production Group. Tous les droits sont réservés.

Le roman de 1991 de Koji Suzuki, The Ring, a été adapté en un film japonais à succès, qui a ensuite été refait par Hollywood. L’année prochaine, The Ring (alias Ringu) s’associe au jeu d’horreur de survie Dead By Daylight.

Le chapitre 23 sera une collaboration avec The Ring. L’annonce officielle du jeu indique qu’il s’agit « de l’histoire originale ». Le roman de Suzuki et l’adaptation cinématographique japonaise parlaient d’une cassette VHS maudite et de la terreur qu’elle déchaînait. Étant donné que ce rapprochement est basé sur le livre japonais original au lieu de la version américaine de 2002 avec Naomi Watts, le terrifiant antagoniste vengeur sera presque certainement Sadako au lieu de Samara Morgan.

Le teaser de la collaboration The Ring montre l’un des générateurs que les joueurs doivent réparer, ainsi que le puits emblématique.

Dead by Daylight a déjà présenté un certain nombre de personnages d’horreur légendaires d’autres films d’horreur, notamment Halloween, A Nightmare on Elm Street et The Texas Chainsaw Massacre.

« Nous sommes très heureux de la collaboration avec Behaviour Interactive et l’équipe Dead by Daylight », a déclaré Reiko Imayasu de Kadokawa, qui a produit les films Sadako 3D et Sadako 3D 2. « Nous enverrons l’un de nos personnages les plus obsédants dans le brouillard. déverser des horreurs qui rivaliseront avec tous les grands prédécesseurs. Les fans doivent se méfier de leur cœur ; ce nouveau venu mortel les frappera définitivement, et ils trembleront de peur en attendant.

Sadako est l’un des personnages d’horreur les plus effrayants jamais créés, et The Ring est vraiment effrayant. Bien que les détails soient actuellement rares sur la collaboration, cela semble définitivement convenir à Dead by Daylight. Je me demande si et comment la cassette VHS et le téléphone seront intégrés.

« Eh bien, la seule chose que je puisse dire, c’est que ce nouveau chapitre laissera une marque », taquine le directeur créatif Dave Richards. « Une véritable expérience palpitante. »

Le chapitre 23 fera ses débuts en mars 2022.