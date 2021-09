Le prochain chipset de la série Snapdragon 600 de Qualcomm prendrait en charge les écrans 144 Hz

Un rapport de la publication technologique allemande WinFuture affirme que Qualcomm prépare de nouveaux chipsets de la série Snapdragon 600, y compris ce qui pourrait être son premier chipset de jeu de milieu de gamme inférieur.

Selon le rapport, le prochain Qualcomm SM6375 est un chipset octa-core avec quatre cœurs Gold fonctionnant jusqu’à 2,5 GHz et quatre cœurs Silver cadencés jusqu’à 2,2 GHz. Au total, quatre SKU sont actuellement en cours de test, avec des vitesses d’horloge différentes. La vitesse d’horloge du GPU varierait également entre 800 et 960 MHz, selon le SKU.

Plus intéressant encore, le rapport affirme que Qualcomm teste des plates-formes de développement dotées du SM6375 avec des écrans jusqu’à 144 Hz. Cela suggère que la version la plus cadencée du chipset pourrait être commercialisée en tant que puce de jeu, similaire aux Snapdragon 778G et Snapdragon 780G.

Parallèlement au SM6375 axé sur les jeux, Qualcomm développe apparemment un nouveau chipset Snapdragon série 600 destiné aux téléphones à petit budget. Le chipset, qui devrait porter le numéro de modèle SM6225, pourrait être le successeur du Snapdragon 665 âgé de près de trois ans. D’après son numéro de modèle, la puce sera positionnée sous le Snapdragon 690 5G de Qualcomm qui alimente certains des meilleurs téléphones Android bon marché.

Bien que les spécifications de base du Snapdragon SM6375 n’aient pas encore été révélées, le rapport suggère qu’il est “étroitement lié” au Snapdragon 765 et sera livré avec un modem 5G intégré. Qualcomm testerait le chipset sur des appareils de développement avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS 2.2 et des écrans FHD+ à 90 Hz.

On ne sait actuellement pas quand les puces SM6375 et SM6225 seront annoncées, mais les deux seront fabriquées par TSMC.