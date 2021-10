Le prochain club de Paul Pogba: un choix simple, mais à faire ou à mourir – Man United News And Transfer News

Avec seulement 12 semaines avant que Paul Pogba soit libre de parler à d’autres clubs d’un contrat en 2022/23, l’avenir du Français reste incertain.

Pogba et son agent Mino Raiola semblent garder leurs options ouvertes et il semble probable qu’il y ait cinq résultats possibles à moins qu’un club surprise ne se présente pour lui à la 11e heure.

Mais malgré toutes les manœuvres et machinations que l’ancien pizzaïolo tente pour le compte de son client, il semble de plus en plus qu’il ne pourra pas faire couler le sang d’une pierre et que Pogba se retrouvera avec un choix simple : prendre une baisse de salaire et entrer dans le club qu’il veut, ou obtenir un contrat plus lucratif, auquel cas ses options deviennent vraiment très limitées.

Une option réside en Italie. La Gazzetta dello Sport (via The Express) affirme que la Juventus tente à nouveau de signer à nouveau Pogba, en déclarant:

« La Juve cherche désespérément à le ramener en Italie et est prête à mettre 10 millions de livres sterling par an sur la table pour organiser une réunion avec son ancien général de milieu de terrain.

« La Juventus, qui a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et n’a presque rien dépensé en frais de transfert cet été, serait prête à payer 200 000 £ par semaine à Pogba pour faire de lui l’un de leurs joueurs les mieux payés, mais même ces yeux- les chiffres d’arrosage représenteraient une baisse de salaire significative de son salaire à United.

« Pogba gagnerait environ 290 000 £ par semaine à Old Trafford et compte tenu de la situation financière de la Juve, il est peu probable qu’ils soient en mesure de lui offrir quelque chose de similaire. »

Le sentiment en Italie, tel que rapporté ici hier, est qu’à la suite de ses commentaires sentimentaux cette semaine sur son séjour à Turin, Pogba pourrait être prêt à accepter une telle baisse de salaire pour retourner dans le club où il a eu le plus de succès.

Cependant, le rêve déclaré du joueur est de jouer pour le Real Madrid, et eux aussi seraient presque certainement disposés à l’employer à ce genre de niveau de salaire, donc cela pourrait être un autre vœu pieux de la vieille dame.

Real a ses propres difficultés financières et a l’intention de signer à la fois Kylian Mbappe et Erling Haaland cet été, il est donc très peu probable qu’ils se rapprochent de l’offre de United, estimée à environ 400 000 £ par semaine non plus.

Barcelone a également exprimé son intérêt à le signer, mais malgré le déchargement de Lionel Messi, ils ne seront presque certainement pas non plus en mesure de se rapprocher de ce montant.

Cela laisse le Paris Saint Germain. Ils ont les moyens et l’envie de ramener le joueur de 28 ans dans la capitale française, mais la question reste de savoir si le joueur voudra le faire. Non seulement il vient d’une famille de supporters marseillais, ce qui équivaudrait à un fan de toujours de United rejoignant Liverpool, mais cela pourrait également ne pas offrir un défi suffisant pour le milieu de terrain ambitieux.

Cette ambition, ainsi que la détermination de Raiola à augmenter le prix, est probablement ce qui a laissé Pogba dans les limbes concernant l’offre sur la table de United. Ce sera très probablement son dernier gros contrat, sa dernière chance de gagner de l’argenterie. Pensera-t-il que c’est possible à Old Trafford ? Aura-t-il suffisamment confiance dans le manager – qu’il s’agisse toujours d’Ole Gunnar Solskjaer ou non – pour tenir le coup ? Aura-t-il suffisamment confiance dans les ambitions du club sur le marché des transferts ?

S’il est facile de qualifier l’hésitation de Pogba de cynique et déloyale, une impression qui n’est pas aidée par la personnalité désagréable et le showboating de son agent, il a une décision très difficile à prendre, et qui déterminera comment se déroulera le reste de sa carrière. dehors.