Le prochain combat de Tyson Fury prévu pour mars au Royaume-Uni alors que Bob Arum nomme deux adversaires possibles

Tyson Fury pourrait être prêt pour un combat de retour au pays en mars contre Dillian Whyte ou Joe Joyce, selon son co-promoteur américain Bob Arum.

Le «Gypsy King» prend actuellement du temps pour s’éloigner de la boxe et se détendre avec sa famille après avoir éliminé Deontay Wilder pour terminer leur trilogie.

Frank Micelotta/FOX

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

Après cette victoire historique, il a été suggéré que Fury pourrait maintenant se retirer du sport.

Cependant, Arum a maintenant déclaré à Blue Blood Sports TV : « Je n’ai jamais entendu ça.

«Je parle tout le temps à Tyson, il ne va certainement pas s’éloigner de la boxe.

« La question est de savoir quand il se battra ensuite et, si je devais deviner, je dirais mars. »

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Dillian Whyte demande que son tir au titre se produise, après qu’il a été annoncé qu’il avait annulé son combat avec Otto Wallin en raison d’une blessure à l’épaule.

À la fin du mois dernier, la WBC a décidé que Fury devait ensuite se défendre contre le champion « intérimaire », à moins qu’il ne soit en mesure de s’entendre sur un affrontement incontesté avec Oleksandr Usyk dans les 30 jours suivant la victoire de Wilder.

Whyte détient actuellement cette ceinture «provisoire» et ne la mettra désormais plus en danger contre Wallin.

Cela signifie qu’il devrait être nommé challenger obligatoire de Fury début novembre.

Ryan Hafey/PBC

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

À l’heure actuelle cependant, Arum a insisté : « Dillian Whyte n’est pas le mandataire, c’est ce que la WBC n’a pas fait.

«Dillian Whyte a l’obligation de combattre Otto Wallin, et nous verrons.

«Mais encore une fois, en mars, j’aimerais que Tyson Fury se batte au Royaume-Uni.

« Et je penserais que parmi les adversaires se trouveraient Dillian Whyte ou peut-être ce grand anglais, Joe Joyce. »

Frank Warren

Joyce est un concurrent invaincu

Whyte a rejoint talkSPORT Fight Night samedi et a déclaré: «Fury a le titre mondial et c’est ce que j’attendais, c’est pour quoi j’ai travaillé.

«Je ne sais même pas combien de frais de sanction j’ai payé.

« J’aurais pu facilement abandonner cette voie et emprunter une autre voie il y a des années, mais j’ai attendu et j’ai attendu et j’ai attendu.

« Alors qu’est-ce que je vais faire ? Combattez Otto Wallin ou combattez Tyson Fury, que vas-tu faire ? C’est du bon sens.

« Comme je l’ai dit, je n’ai peur de personne. Je voulais me battre.