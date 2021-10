Le prochain concept de Formule 1 de Toto Wolff : Rotation obligatoire pour les équipages de course

Suite à sa suggestion de temps de piste obligatoire pour les pilotes juniors, Toto Wolff veut une décision pour la rotation des équipages de course.

Alors que le calendrier de la Formule 1 continue de s’allonger, avec 23 manches attendues pour 2022, l’impact que ce calendrier épuisant pourrait avoir sur le personnel de la Formule 1 a été fréquemment mentionné.

Et le patron de Mercedes, Wolff, pense qu’un moyen de contourner ce problème pourrait être de forcer les équipes à changer leur personnel pour les week-ends de course, donnant peut-être la possibilité aux jeunes employés de rejoindre l’équipe de course.

“Je pense que nous avons le meilleur homme en charge de l’équilibre entre les revenus et la charge de travail à Stefano [Domenicali, F1 president]”, a déclaré Wolff aux journalistes.

“D’un autre côté, il dirige une équipe et il connaît la pression sur les gens et cette pression est énorme, en particulier sur les mécaniciens qui doivent être là beaucoup plus tôt, démonter le garage, ne pas toujours voyager aussi confortablement que tous les autres. nous et cela doit être pris en considération.

«Nous avons un programme de rotation là-dedans pour alléger une partie de la pression, mais je pense que nous pouvons peut-être proposer une réflexion innovante et rendre la rotation obligatoire si elle correspond à ce que nous pouvons nous permettre.

«Nous avons beaucoup de jeunes ingénieurs dans tous les domaines qui ne sont pas encore sur le champ de bataille car il y a un senior là-bas qui est le meilleur du groupe. Mais c’est peut-être l’occasion de les mettre sur la sellette et de plafonner la participation à la course.

“Peut-être que nous le faisons à 20 courses et il y a trois courses où vous devez amener quelqu’un d’autre. Evidemment le détail est au diable (sic). Mais de la même manière, ce que j’ai déjà dit sur les jeunes pilotes, cela pourrait être une tentative de réduire la pression, en particulier sur les mécaniciens, toutes les personnes qui travaillent dans la logistique et les ingénieurs.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, soutient pleinement l’idée de Wolff, affirmant qu’il s’agit d’une idée qui a été évoquée il y a plusieurs années mais qui n’a pas recueilli suffisamment de soutien.

Si cela devait être remis sur la table, McLaren y serait très favorable, tandis que Seidl est également revenu à l’idée d’alterner certaines courses sur et hors du calendrier pour explorer de nouveaux marchés, tout en gardant le nombre de courses sous contrôle.

“Tout d’abord, l’idée que Toto a évoquée, je pense que nous avons évoqué deux ans [ago] mais malheureusement, il n’y avait pas assez de soutien de la part des équipes », a-t-il déclaré.

“J’espère donc qu’avec le calendrier que nous avons en place maintenant, il y a une chance de discuter à nouveau du sujet parce que c’est quelque chose que nous pourrions aussi certainement soutenir de notre côté.

« En termes de calendrier de course, je pense que de notre côté, Zak [Brown] et moi-même avons clairement indiqué ce que nous pensons devoir se produire à l’avenir.

« En ce qui concerne, disons, le bon équilibre entre les intérêts commerciaux que nous avons tous et la charge de travail que nous pouvons faire peser sur nos gens, nous pensons à un calendrier qui avance davantage axé sur l’exclusivité et la qualité avec environ 20 courses par an.

“Et peut-être qu’il y a des courses qui tournent d’année en année, donc pour être également disponible pour de nouveaux marchés et ainsi de suite, ce serait le bon équilibre.

“Mais comme Toto l’a dit, je pense qu’avec Stefano, nous avons la bonne personne en charge de trouver le bon équilibre là-bas.

«Je connais personnellement aussi Stefano en tant qu’homme du peuple, du passé quand j’avais affaire avec lui. Il est également en charge de beaucoup de personnes, donc j’espère qu’il en tiendra compte et je suis convaincu que nous trouverons le bon équilibre à l’avenir. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a également évoqué la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts de la Formule 1 et le bien-être de ses habitants.

« C’est un calendrier épuisant. C’est comme dans n’importe quel sport, la soif et la demande pour la Formule 1 est ce qu’elle est et elle essaie toujours de mesurer cet équilibre. Je suis sûr que nous pourrions avoir 35 courses si le promoteur obtenait ce qu’il voulait », a déclaré Horner.

« C’est trouver cet équilibre entre ne pas avoir besoin, effectivement, de deux équipages, que vous pouvez le faire de manière gérable avec un seul équipage pour faire une saison entière.

«C’est épuisant, c’est exigeant et particulièrement en ces temps de COVID, avec le changement de calendrier et les triples en-têtes qui arrivent et vous regardez la logistique d’une partie de la tournée plus tard avec le Brésil, le Mexique puis au Moyen-Orient, c’est difficile. C’est vraiment dur.

« Je pense que la façon dont toutes les équipes ont géré cela a été phénoménale et nous n’avons certainement pas les gens qui disent ‘Je ne veux pas participer à une course’. C’est équilibrer ça.

« Si vous regardez en arrière 15 ou 20 ans le nombre d’essais qui avaient lieu entre les événements et le temps que les ingénieurs, les techniciens et les pilotes passeraient dans une voiture de grand prix entre les événements, c’est très différent maintenant.

“Mais c’est toujours une question d’obtenir ce ratio correct et d’obtenir géographiquement ce calendrier avec un équilibre.”